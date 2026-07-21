Sourav Ganguly, légende du cricket indien, prend la défense de Lionel Messi, estimant que les critiques adressées au « GOAT » argentin après sa prestation discrète en finale de la Coupe du monde 2026 sont « injustes »

Ganguly a appelé les supporters et les observateurs à garder le sens des proportions en jugeant la carrière internationale de Messi, après la défaite 1-0 contre l’Espagne en prolongation.

La star du club américain Inter Miami est restée en retrait durant la rencontre, confrontée à un bloc espagnol discipliné qui a étouffé les initiatives créatives de l’Argentine, ce qui a poussé certains observateurs à s’interroger sur l’impact du joueur de 39 ans sur la plus grande scène du football.

« L’héritage de Lionel Messi ne doit pas être jugé sur un seul match », a déclaré Ganguly lors d’une récente intervention médiatique. « Il est essentiel de rappeler qu’il est un être humain, et que personne ne peut maintenir le même niveau chaque jour. Il y aura forcément des jours sans. Juger l’ensemble de sa carrière sur une seule finale ou une seule performance est tout simplement injuste. »