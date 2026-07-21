Getty Images Sport
Traduit par
Sourav Ganguly, légende du cricket indien, prend la défense de Lionel Messi, estimant que les critiques adressées au « GOAT » argentin après sa prestation discrète en finale de la Coupe du monde 2026 sont « injustes »
Un héritage qui dépasse le simple cadre d'une rencontre
Ganguly a appelé les supporters et les observateurs à garder le sens des proportions en jugeant la carrière internationale de Messi, après la défaite 1-0 contre l’Espagne en prolongation.
La star du club américain Inter Miami est restée en retrait durant la rencontre, confrontée à un bloc espagnol discipliné qui a étouffé les initiatives créatives de l’Argentine, ce qui a poussé certains observateurs à s’interroger sur l’impact du joueur de 39 ans sur la plus grande scène du football.
« L’héritage de Lionel Messi ne doit pas être jugé sur un seul match », a déclaré Ganguly lors d’une récente intervention médiatique. « Il est essentiel de rappeler qu’il est un être humain, et que personne ne peut maintenir le même niveau chaque jour. Il y aura forcément des jours sans. Juger l’ensemble de sa carrière sur une seule finale ou une seule performance est tout simplement injuste. »
- AFP
Luttes tactiques dans le New Jersey
La finale a tourné au cauchemar tactique pour l’Albiceleste, dominé par une Espagne jeune et tonique. Messi, qui a bâti sa légende sur des succès partagés avec le public argentin, est apparu isolé : ses coéquipiers, trop souvent tentés par le duel physique, ont finalement payé cher leur engagement.
Ganguly a rapidement salué le dispositif tactique des champions d’Europe, soulignant qu’ils avaient efficacement neutralisé les principales menaces argentines. « Je n’ai pas regardé toute la Coupe du monde, mais j’ai suivi plusieurs matchs clés, notamment les demi-finales et la finale », a-t-il expliqué. « En finale, j’ai eu l’impression que l’Espagne n’a jamais laissé l’Argentine développer son jeu naturel dès le début. Sur le plan tactique, l’Espagne était bien mieux préparée. »
Incertitude quant à l’avenir sur la scène internationale
Cette défaite a amené beaucoup de monde à se demander si c'était la dernière fois que le monde verrait Messi porter le maillot de l'Argentine. Les émotions étaient vives après le coup de sifflet final, et le sélectionneur Lionel Scaloni a fini par répondre aux spéculations concernant d'éventuelles retraites et son propre avenir sur le banc.
Malgré le silence qui a suivi immédiatement la rencontre, Ganguly a réaffirmé que le simple fait d’atteindre la finale constituait un exploit pour une équipe qui avait défendu son titre de la Copa América deux ans plus tôt. « Le simple fait d’avoir atteint la finale est un exploit considérable pour l’Argentine », a ajouté l’ancien président du BCCI. « Mais au football, une équipe gagne et l’autre perd, c’est la nature même de ce sport. »
- Getty Images
Terminer le match
Même si la finale de 2026 s’est soldée par une déception, la place de Messi au panthéon des plus grands du football est assurée depuis longtemps. Avant le début du tournoi, le vétéran avait déclaré qu’il avait déjà « accompli son parcours » après la victoire historique remportée au Qatar en 2022. Les propos de Ganguly font écho à ce sentiment, rappelant au monde du sport qu’une simple médaille d’argent n’efface pas les années dorées qui l’ont précédée.
De retour en Floride du Sud auprès des siens pour se remettre de ses émotions, le sextuple Ballon d’Or verra bientôt l’analyse passer de la douleur de la défaite à la célébration d’une carrière de deux décennies au plus haut niveau.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles