Unai Emery devrait retrouver une ancienne star de Villarreal à Aston Villa, alors que les négociations s’intensifient avec l’AC Milan

L'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, veut recruter Estupinan pour poursuivre la refonte de son effectif en vue de la saison prochaine. Le technicien espagnol a déjà travaillé avec le latéral équatorien lors de leur collaboration fructueuse à Villarreal, et selon Tuttosport, un retour à la collaboration semble désormais probable.

Pour l’AC Milan, cette vente s’inscrit dans une stratégie de rééquilibrage financier après une campagne de recrutement ambitieuse, marquée par des dépenses supérieures à 100 millions d’euros pour Goncalo Ramos et Mario Gila. Les Rossoneri espèrent récupérer entre 15 et 18 millions d’euros avec cette opération.

Conclure un accord avec Milan est devenu une priorité pour Villa, qui cherche à compenser la perte de qualité subie par son effectif suite au départ de Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling.



