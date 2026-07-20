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Unai Emery devrait retrouver une ancienne star de Villarreal à Aston Villa, alors que les négociations s’intensifient avec l’AC Milan
Emery espère retrouver Estupinan
L'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, veut recruter Estupinan pour poursuivre la refonte de son effectif en vue de la saison prochaine. Le technicien espagnol a déjà travaillé avec le latéral équatorien lors de leur collaboration fructueuse à Villarreal, et selon Tuttosport, un retour à la collaboration semble désormais probable.
Pour l’AC Milan, cette vente s’inscrit dans une stratégie de rééquilibrage financier après une campagne de recrutement ambitieuse, marquée par des dépenses supérieures à 100 millions d’euros pour Goncalo Ramos et Mario Gila. Les Rossoneri espèrent récupérer entre 15 et 18 millions d’euros avec cette opération.
Conclure un accord avec Milan est devenu une priorité pour Villa, qui cherche à compenser la perte de qualité subie par son effectif suite au départ de Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling.
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Le réinvestissement stratégique de Villa
L’intérêt d’Emery pour Estupinan s’inscrit dans la stratégie plus large de Villa Park visant à rester compétitif en Ligue des champions. Le club a déjà fait preuve d’ambition en concluant un transfert record pour la star suisse Johan Manzambi, en provenance de Fribourg, garantissant ainsi la solidité de son milieu de terrain. Alors que des renforts expérimentés arrivent, Milan se concentre également sur ses jeunes talents, Christian Comotto et Francesco Camarda.
Parallèlement, le club s’active sur le dossier des joueurs en fin de contrat, notamment Filippo Terracciano, courtisé par Monza sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette opération fait suite à l’échec d’un accord avec Cremonese, qui aurait rapporté 4 millions d’euros au club en cas de maintien.
La vague de ventes massives du Milan se poursuit avec Musah et Bondo
Estupinan n'est pas le seul joueur attendu sur le marché des transferts, alors que le nouvel entraîneur Ruben Amorim procède à un remaniement ciblé de son effectif. L'international américain Yunus Musah suscite un vif intérêt en Premier League, Leeds United ayant déjà pris des contacts initiaux pour un éventuel transfert évalué à 20 millions d'euros.
Par ailleurs, Warren Bondo est suivi de près par l’Udinese et Stuttgart, le Milan espérant déclencher une guerre d’enchères afin de faire grimper son prix vers la barre des 10 millions d’euros.
Une stratégie qui doit permettre au club de disposer des liquidités nécessaires pour finaliser les propres cibles de transfert d’Amorim.
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Giménez et Loftus-Cheek rencontrent des difficultés
Si certains départs se finalisent rapidement, les dossiers Santiago Giménez et Ruben Loftus-Cheek demeurent complexes. L’attaquant mexicain, auteur d’un exercice blanc en championnat et d’une Coupe du monde décevante, est estimé entre 25 et 30 millions d’euros, un niveau de prix qui refroidit les prétendants. Les dirigeants milanais peinent donc à trouver un club prêt à prendre le risque d’investir une somme aussi élevée sur un buteur en perte de confiance.
L’Anglais peine à retrouver le niveau qui lui avait valu son transfert en Italie, et son salaire élevé constitue un frein majeur pour le club lombard, déterminé à lui trouver une nouvelle destination. Youssouf Fofana a également rejoint la liste des joueurs écartés du projet d’Amorim, même si son avenir reste pour l’instant indéfini.
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