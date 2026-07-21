Qui le devance ? Victor Osimhen, présenté comme l'un des « cinq meilleurs » attaquants du football mondial, rejoint Harry Kane et Erling Haaland au sein de l'élite des talents en tant qu'international nigérian

Osimhen s'est définitivement imposé comme l'un des meilleurs buteurs du football européen après un passage prolifique en Super Lig. Son ancien coéquipier Frankowski, actuellement prêté au Stade Rennais, estime que l'impact du Nigérian est comparable à celui des tout meilleurs du milieu.

L’arrière latéral a souligné que l’ancien Napolitain possède une détermination à la hauteur des meilleurs, comme Erling Haaland ou Harry Kane. Pour lui, Osimhen figure sans doute parmi les cinq meilleurs attaquants du monde, grâce à sa préparation mentale et physique irréprochable avant chaque rencontre.

« Osimhen est un attaquant de classe mondiale, peut-être même parmi les cinq meilleurs. La façon dont il se prépare toujours pour le match, sa soif de marquer des buts, c'est également impressionnant. Je pourrais parler de lui pendant des heures », a déclaré Frankowski dans une interview accordée à onet.