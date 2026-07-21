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Qui le devance ? Victor Osimhen, présenté comme l'un des « cinq meilleurs » attaquants du football mondial, rejoint Harry Kane et Erling Haaland au sein de l'élite des talents en tant qu'international nigérian
Osimhen intègre le cercle très fermé des grands attaquants.
Osimhen s'est définitivement imposé comme l'un des meilleurs buteurs du football européen après un passage prolifique en Super Lig. Son ancien coéquipier Frankowski, actuellement prêté au Stade Rennais, estime que l'impact du Nigérian est comparable à celui des tout meilleurs du milieu.
L’arrière latéral a souligné que l’ancien Napolitain possède une détermination à la hauteur des meilleurs, comme Erling Haaland ou Harry Kane. Pour lui, Osimhen figure sans doute parmi les cinq meilleurs attaquants du monde, grâce à sa préparation mentale et physique irréprochable avant chaque rencontre.
« Osimhen est un attaquant de classe mondiale, peut-être même parmi les cinq meilleurs. La façon dont il se prépare toujours pour le match, sa soif de marquer des buts, c'est également impressionnant. Je pourrais parler de lui pendant des heures », a déclaré Frankowski dans une interview accordée à onet.
Rumeurs de transferts et débats techniques
Malgré les éloges de ses coéquipiers, Osimhen demeure un sujet de vif débat sur le marché des transferts. Si son palmarès de buteur est indéniable – 22 buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière –, certains observateurs estiment que son style ne s’adapterait pas à tous les clubs d’élite.
Son jeu complet, marqué par sa domination aérienne et un pressing agressif, en fait un cauchemar pour les défenseurs, mais le débat sur sa « technique soignée » persiste. Frankowski le martèle pourtant : la confiance dégagée par des stars comme Osimhen est la marque d’un vestiaire de haut niveau.
La vie après les stars de Galatasaray
Frankowski poursuit désormais sa propre trajectoire en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais, où il retrouve son ancien mentor du RC Lens, Franck Haise. Le Polonais entend reconquérir sa place en sélection nationale après une série de pépins musculaires.
Évoquant les grandes stars qu’il a côtoyées, il cite notamment Dries Mertens et Fernando Muslera comme des influences majeures. « Quand tu entres dans les vestiaires de Galatasaray, tu te dis : “Waouh, je regardais ces gars à la télé jusqu’à hier, et maintenant on joue dans la même équipe” », ajoute Frankowski.
- AFP
Ambitions en équipe nationale
À 31 ans, il entend s'appuyer sur ses performances en club pour retrouver la sélection polonaise de Jan Urban avant les rencontres de la Ligue des Nations prévues cet automne. Après avoir manqué une grande partie de la saison printanière en raison de problèmes au mollet, Frankowski est arrivé à Rennes une semaine avant ses coéquipiers afin d'être au meilleur de sa forme.
Il admet nourrir une motivation plus forte que jamais pour retrouver la scène internationale. « Je n’ai pas joué en équipe nationale depuis un certain temps. Je suis d’autant plus motivé pour revenir et y jouer un rôle important », a-t-il expliqué.
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