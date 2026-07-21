JJ Gabriel pourrait-il effectuer ses débuts ? Le jeune prodige de Manchester United, âgé de 15 ans, s'entraîne avec l'équipe première à la veille du match amical contre Rosenborg

Gabriel, jeune prodige de Manchester United, s’apprête à faire ses débuts tant attendus en équipe première lors du match opposant les Red Devils à Rosenborg. L’équipe de Michael Carrick affrontera le club norvégien vendredi, à l’occasion de son deuxième match amical de pré-saison de cet été.

La présence de ce jeune joueur de 15 ans marquerait une étape importante pour le centre de formation, qui continue de produire des talents d’élite pour l’équipe première sous l’actuel staff technique.

La composition d’équipe devrait rester proche de celle qui a récemment perdu 1-0 contre Wrexham, avec quelques ajustements. Présent à la dernière séance d’entraînement à Carrington lundi, le jeune attaquant pourrait faire partie du groupe qui s’envolera pour la Norvège.



