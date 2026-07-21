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JJ Gabriel pourrait-il effectuer ses débuts ? Le jeune prodige de Manchester United, âgé de 15 ans, s'entraîne avec l'équipe première à la veille du match amical contre Rosenborg
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Gabriel, jeune prodige de Manchester United, s’apprête à faire ses débuts tant attendus en équipe première lors du match opposant les Red Devils à Rosenborg. L’équipe de Michael Carrick affrontera le club norvégien vendredi, à l’occasion de son deuxième match amical de pré-saison de cet été.
La présence de ce jeune joueur de 15 ans marquerait une étape importante pour le centre de formation, qui continue de produire des talents d’élite pour l’équipe première sous l’actuel staff technique.
La composition d’équipe devrait rester proche de celle qui a récemment perdu 1-0 contre Wrexham, avec quelques ajustements. Présent à la dernière séance d’entraînement à Carrington lundi, le jeune attaquant pourrait faire partie du groupe qui s’envolera pour la Norvège.
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Carrick reconnaît son immense talent
À propos de Gabriel la saison dernière, l’entraîneur de United, Carrick, avait déclaré : « Il n’est pas autorisé [à faire ses débuts], il est trop jeune. JJ s’en sort vraiment bien. Nous avons d’excellents jeunes joueurs au centre de formation et nous essayons de faire monter les plus jeunes [en équipe première] autant que possible. Nous cherchons toujours à offrir à ces joueurs l’occasion de venir s’entraîner et de s’imprégner de l’ambiance. »
Le manager de United a ajouté : « JJ est un immense talent, cela ne fait aucun doute, et il a réalisé une très bonne saison avec les U18. Nous avons évidemment une très haute opinion de lui, mais il est important de faire preuve de patience pour gérer tout ce que cela implique, de l'accompagner dans son développement comme nous le faisons avec tous nos jeunes joueurs, et de choisir le bon moment pour lui permettre de franchir le cap. »
Une ascension fulgurante dans la hiérarchie
Entré au centre de formation de Manchester United en 2022, Gabriel y progresse à vitesse grand V. En 2025, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à jouer avec l’équipe U18, tout en s’entraînant régulièrement avec le groupe professionnel.
Après la défaite amicale contre Wrexham, le jeune joueur a pris la parole sur les réseaux sociaux pour retracer son parcours. Sur Instagram, il a confié : « Plus on attend quelque chose, plus on l’apprécie quand on l’obtient, car tout ce qui vaut la peine d’être possédé vaut la peine d’être attendu. »
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Manchester United poursuit activement sa campagne de recrutement.
Outre Gabriel, Manchester United a renforcé son centre de formation ces derniers jours en finalisant le transfert de Tynan Thompson, en provenance des Spurs, pour 4 millions de livres sterling, auxquels s'ajoutent 4 millions de livres sterling de primes. Le club mise clairement sur la pérennité à long terme en s'attachant les services des talents nationaux les plus prometteurs. Si la formation des jeunes est une priorité, Manchester United est également très actif sur le marché des joueurs confirmés, puisqu'il est actuellement en tête de la course pour recruter Manu Kone, de l'AS Roma, afin de renforcer son milieu de terrain.
Cette démarche confirme la stratégie mancunienne d’allier jeunes talents maison et joueurs internationaux confirmés. Pour l’instant, toutefois, tous les regards restent tournés vers Gabriel, qui s’apprête à s’envoler pour la Norvège.
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