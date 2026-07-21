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L'arbitre de Premier League Anthony Taylor prendra sa retraite après la Coupe du monde 2026, envisageant déjà « un nouveau chapitre » après vingt ans de carrière sur les terrains
Une carrière légendaire touche à sa fin
Taylor a officialisé sa retraite d’arbitre professionnel avec effet immédiat, concluant une carrière de 20 ans au cours de laquelle il a dirigé 831 matchs.
Cet arbitre de 47 ans, ancien surveillant pénitentiaire devenu officier de la Football League en 2006, a dirigé son dernier match le 6 juillet 2026 : la victoire 1-0 de l’Espagne face au Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde.
Évoquant son départ, l’arbitre a souligné l’immense pression qui pèse sur les arbitres d’élite aujourd’hui. « Arbitrer au plus haut niveau a été un immense privilège, mais la pression est intense et on est constamment sous le feu des projecteurs », a déclaré Taylor. « Le moment est venu de me retirer et de me tourner vers le prochain chapitre de ma carrière. »
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Hommages de la communauté des arbitres
Howard Webb, responsable de l'arbitrage chez Pro Ref, a mené les hommages à l'arbitre originaire de Wythenshawe, reconnaissant l'énorme vide que le départ de Taylor laissera dans l'élite du football anglais.
« Anthony a rendu de grands services au football pendant de nombreuses années, tant au niveau national qu’international », a souligné Webb. « On lui a régulièrement fait confiance pour arbitrer les matchs les plus importants.
Sa carrière a été ponctuée de finales majeures, de la Coupe EFL 2015 à la Ligue Europa 2023, et il a été salué pour son sang-froid lors du match Danemark-Finlande à l’Euro 2020, quand il a réagi avec rapidité à l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen.
Gérer la polémique à la manière de Mourinho
Malgré un parcours prestigieux, la carrière de Taylor n’a pas été exempte de frictions importantes, notamment son affrontement très médiatisé avec José Mourinho. À l’issue de la finale de la Ligue Europa 2023 opposant Séville à la Roma, l’entraîneur portugais avait, comme on le sait, interpellé Taylor sur le parking du stade et l’avait traité à deux reprises de « honte ».
Revenant sur cet incident en 2025, Taylor a souligné l’impact durable d’un tel comportement sur les arbitres, bien au-delà des 90 minutes passées sur la pelouse : « C’est la pire situation à laquelle j’ai été confronté en matière d’insultes », a-t-il déclaré. « Non seulement parce que je voyageais avec des membres de ma famille à ce moment-là, mais aussi parce que cela met en évidence l’impact du comportement des gens sur les autres. »
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Préparer la suite
Alors que Taylor prend sa retraite, il laisse derrière lui un palmarès de 163 matches internationaux et la réputation d’un arbitre fiable, bien que souvent critiqué. Son départ intervient à un moment charnière pour l’arbitrage anglais, alors que Pro Ref regroupe ses arbitres au sein d’un seul et même corps pour la saison 2026-2027.
L’arbitre chevronné avait déjà laissé entendre que sa carrière sur le terrain touchait naturellement à sa fin en raison de l’écart d’âge avec les joueurs. Après vingt années passées sur les terrains, Taylor devrait rester impliqué dans le football sous une forme ou une autre, même s’il n’a pas encore révélé les détails précis de ses projets futurs.
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