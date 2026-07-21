Taylor a officialisé sa retraite d’arbitre professionnel avec effet immédiat, concluant une carrière de 20 ans au cours de laquelle il a dirigé 831 matchs.

Cet arbitre de 47 ans, ancien surveillant pénitentiaire devenu officier de la Football League en 2006, a dirigé son dernier match le 6 juillet 2026 : la victoire 1-0 de l’Espagne face au Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Évoquant son départ, l’arbitre a souligné l’immense pression qui pèse sur les arbitres d’élite aujourd’hui. « Arbitrer au plus haut niveau a été un immense privilège, mais la pression est intense et on est constamment sous le feu des projecteurs », a déclaré Taylor. « Le moment est venu de me retirer et de me tourner vers le prochain chapitre de ma carrière. »



