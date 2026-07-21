La star espagnole Lamine Yamal a raillé son rival argentin Leandro Paredes en brandissant une pancarte humoristique annonçant le « combat de l’année », après une fin de match animée lors de la finale de la Coupe du monde 2026

Les célébrations de la Coupe du monde en Espagne ont atteint leur paroxysme à Madrid, où deux millions de supporters se sont massés dans les rues ; pourtant, c’est un instant précis impliquant Yamal qui a focalisé l’attention des réseaux sociaux.

La jeune pépite du FC Barcelone a été aperçue en train de réagir à une pancarte provocatrice lancée depuis la foule, faisant référence à un événement de boxe entre célébrités : « Velada del ano VII : Paredes vs Gavi ».

L’ailier de 19 ans a savouré la boutade, souriant en saluant la pancarte depuis le bus à toit ouvert. Yamal a été l’âme de la fête tout au long du défilé, allant jusqu’à prendre le micro pour chanter Bad Bunny en dansant avec son ami de longue date et coéquipier Nico Williams. Une ambiance diamétralement opposée aux incidents survenus dans le New Jersey moins de 24 heures auparavant.



