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La star espagnole Lamine Yamal a raillé son rival argentin Leandro Paredes en brandissant une pancarte humoristique annonçant le « combat de l’année », après une fin de match animée lors de la finale de la Coupe du monde 2026
Yamal célèbre l'événement d'un petit geste provocateur
Les célébrations de la Coupe du monde en Espagne ont atteint leur paroxysme à Madrid, où deux millions de supporters se sont massés dans les rues ; pourtant, c’est un instant précis impliquant Yamal qui a focalisé l’attention des réseaux sociaux.
La jeune pépite du FC Barcelone a été aperçue en train de réagir à une pancarte provocatrice lancée depuis la foule, faisant référence à un événement de boxe entre célébrités : « Velada del ano VII : Paredes vs Gavi ».
L’ailier de 19 ans a savouré la boutade, souriant en saluant la pancarte depuis le bus à toit ouvert. Yamal a été l’âme de la fête tout au long du défilé, allant jusqu’à prendre le micro pour chanter Bad Bunny en dansant avec son ami de longue date et coéquipier Nico Williams. Une ambiance diamétralement opposée aux incidents survenus dans le New Jersey moins de 24 heures auparavant.
- AFP
Le chaos s’est emparé de la pelouse au coup de sifflet final.
La tension a éclaté immédiatement après la victoire 1-0 de l’Espagne, lorsque plusieurs joueurs argentins ont perdu leur sang-froid. Paredes a été au cœur de la mêlée : il a d’abord saisie Eric Garcia à la gorge, puis poussé Gavi au sol.
Le joueur de Boca Juniors a finalement écopé d’un carton rouge, même s’il a ensuite affirmé que son équipe s’était comportée de manière appropriée au regard des circonstances.
Malgré des images laissant peu de place au doute, le milieu de terrain a assumé une posture provocatrice en zone mixte. Plus tard, sur les réseaux sociaux, il a publié un message empreint d’émotion : « Merci l’Argentine !!! Je vous aime, aujourd’hui et pour toujours. Aujourd’hui, j’écris le cœur lourd, n’ayant pas pu offrir à notre pays la joie qu’il mérite tant – mais la poitrine gonflée de fierté d’avoir tout donné. »
Fernandez défend la conduite de l'Argentine
Paredes n’était pas le seul membre de l’Albiceleste à défendre l’approche combative de l’équipe malgré la défaite. Enzo Fernández, pourtant critiqué, a tenu à souligner que le groupe avait défendu les couleurs de son pays avec honneur. « Avec le temps, on comprend qu’il y a quelque chose de bien plus grand qu’un simple résultat.
Il a poursuivi : « Cela nous apprend que la compétition ne se résume pas à gagner, mais qu’il s’agit de tout donner pour le maillot et de ne jamais abandonner. Faire partie de ce groupe, qui s’est toujours battu, qui s’est battu jusqu’au bout et qui a défendu ces couleurs avec fierté, humilité et engagement, est quelque chose que je chérirai toujours. Je tiens à remercier tous les supporters argentins. Merci d’être toujours là. »
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Les observateurs dénoncent un comportement « honteux ».
L'attitude défensive des joueurs argentins a suscité l'ire de plusieurs légendes du football. Wayne Rooney s'est montré particulièrement virulent face au manque d'esprit sportif affiché, notamment en ce qui concerne les tentatives de Lionel Messi d'influencer l'arbitre. Rooney a déclaré : « C'est du désespoir. L'Argentine joue comme ça, on sait que c'est leur façon de faire.
L’ancien défenseur de Manchester City, Micah Richards, a abondé dans ce sens, jugeant les échauffourées d’après-match « embarrassantes » sur une telle scène.
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