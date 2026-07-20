Le gardien de Manchester United se dit prêt pour un transfert estival et revendique avec force le poste de numéro 1

La confiance de Vitek repose sur une période très fructueuse passée loin de Manchester au cours des deux dernières saisons. Il s’est notamment illustré par ses performances en Championship avec Bristol City lors de la saison 2025-2026.

Au cours de cet exercice, il a disputé 41 matchs avec l’équipe première, démontrant sa capacité à encaisser les rigueurs du football anglais de haut niveau.

Le gardien de but a déjà déclaré que son objectif principal était de jouer régulièrement, un souhait qu’il a réitéré cette semaine. « Mon état d’esprit n’a pas changé », a-t-il déclaré. « Je veux jouer chaque semaine et c’est mon objectif pour la saison prochaine. » Ayant également évolué à Accrington Stanley et en Bundesliga autrichienne, Vitek estime que son apprentissage est terminé.