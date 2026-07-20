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Le gardien de Manchester United se dit prêt pour un transfert estival et revendique avec force le poste de numéro 1
Vitek confirme son envie d'être titulaire
Vitek, jeune gardien de but de Manchester United, envisage un départ définitif cet été afin d'obtenir un poste de titulaire ailleurs. Âgé de 22 ans, il a disputé 45 minutes samedi lors du premier match amical de pré-saison contre Wrexham et a réaffirmé ses ambitions après la défaite 1-0 à Helsinki.
S'exprimant en zone mixte, l'international espoir tchèque a expliqué qu'il ne voulait plus se contenter d'un rôle de doublure. « Je me sens très bien et prêt à rebondir ailleurs pour, je l'espère, devenir numéro un. Nous verrons bien ce qui va se passer », a-t-il déclaré.
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Une victoire à l’extérieur
La confiance de Vitek repose sur une période très fructueuse passée loin de Manchester au cours des deux dernières saisons. Il s’est notamment illustré par ses performances en Championship avec Bristol City lors de la saison 2025-2026.
Au cours de cet exercice, il a disputé 41 matchs avec l’équipe première, démontrant sa capacité à encaisser les rigueurs du football anglais de haut niveau.
Le gardien de but a déjà déclaré que son objectif principal était de jouer régulièrement, un souhait qu’il a réitéré cette semaine. « Mon état d’esprit n’a pas changé », a-t-il déclaré. « Je veux jouer chaque semaine et c’est mon objectif pour la saison prochaine. » Ayant également évolué à Accrington Stanley et en Bundesliga autrichienne, Vitek estime que son apprentissage est terminé.
Les changements au poste de gardien de but à Manchester United
La situation à Old Trafford s’est densifiée cet été, compliquant la voie d’accès de Vitek à l’équipe première. Manchester United a activement redéfini ses options derrière Lammens, gardien belge de la Coupe du monde 2026. Le club a récemment prolongé le contrat de Tom Heaton d’une saison et recruté le joueur libre Karl Darlow.
Ces mouvements ont de facto relégué Vitek en dehors du cercle immédiat des gardiens susceptibles d’être alignés en Premier League. Conscient de l’intérêt grandissant à son égard, le portier tchèque attend désormais une offre tangible. « Pour l’instant, je suis toujours là, mais on verra », a-t-il commenté. « J’espère qu’il y aura de l’intérêt. Je pense que vous le saurez quand les choses seront plus concrètes. »
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Un départ définitif se profile à l’horizon
Si le joueur se dit ouvert à un nouveau prêt, un transfert définitif apparaît comme une solution envisageable pour toutes les parties. Vitek a confirmé qu’il était prêt à étudier les deux options, à condition que cela lui procure davantage de temps de jeu. « Pour être honnête, je suis prêt pour les deux », a déclaré le gardien. « Cela dépend de ce que veut le club et aussi des options qui s’offrent à nous. On verra bien. »
Si Manchester United décide de tirer profit de ce gardien talentueux, le club devrait protéger ses intérêts à l’aide de clauses spécifiques.
Selon les informations disponibles, tout accord définitif inclurait probablement une clause de rachat substantielle et une option de rachat, garantissant ainsi à Manchester United de conserver un certain contrôle sur son avenir à long terme.
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