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Lionel Scaloni s’exprime sur son avenir à la tête de l’Argentine après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne
Crise émotionnelle dans le New Jersey
Au lendemain de cette défaite de justesse au MetLife Stadium, Scaloni a eu du mal à contenir son émotion, finissant par fondre en larmes et écourter sa conférence de presse.
Malgré la déception de ne pas avoir conservé le titre conquis en 2022, le sélectionneur a pris le temps de revenir sur un mandat historique au cours duquel l’Albiceleste a remporté quatre trophées majeurs depuis 2018.
S'adressant brièvement aux médias, le sélectionneur a laissé entendre qu'il avait déjà mûri sa réflexion sur la suite de son mandat. Il a précisé qu'il comptait honorer son contrat actuel, mais que l'avenir restait à définir : « J'ai une idée de ce que je veux faire, je vais aller jusqu'au bout de mon contrat, puis on verra. La vérité, c'est que j'ai besoin de réfléchir, car je ne sais pas si un exploit d'une telle ampleur pourra être réitéré. »
- AFP
Le défi du renouvellement de l'effectif
L'un des principaux défis qui pèsent sur Scaloni est le vieillissement inévitable du noyau dur qui a constitué la colonne vertébrale de son succès. Des figures clés telles que Lionel Messi, Nicolas Otamendi et Rodrigo De Paul ont joué un rôle central dans l'identité de l'équipe, mais une attente de quatre ans avant la prochaine Coupe du monde nécessiterait une refonte en profondeur.
« Pour que cela continue, il faut beaucoup de choses, notamment repartir de zéro, pour former à nouveau un groupe comme celui-ci, ce qui sera difficile à refaire, et cela me fait mal au cœur », a avoué l’entraîneur.
Cette réflexion suggère que l’effort mental et émotionnel nécessaire pour reconstruire l’équipe pourrait s’avérer décisif.
Blessure : antécédents de doutes et de fatigue
Ce n'est pas la première fois que Scaloni remet publiquement en question son avenir à la tête de l'équipe. En novembre 2023, après une victoire historique contre le Brésil au Maracaná, il avait semé la consternation au sein du camp argentin en déclarant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, car « la barre est placée très haut » et « il est compliqué de continuer à gagner ».
S’il a finalement prolongé son contrat jusqu’en décembre 2026, ces doutes trouvaient leur origine dans un épuisement professionnel et des négociations éprouvantes avec la Fédération argentine de football.
Cette fois, la situation paraît plus irrévocable, le sélectionneur ayant ouvertement évoqué la fin d’une « merveilleuse » époque. Avant de quitter le stade, il a toutefois esquissé un horizon plus serein pour les mois à venir, même si l’épilogue semble se profiler.
- AFP
Une dernière discussion avec Tapia
Le sélectionneur doit désormais rencontrer le président de l’AFA, Claudio « Chiqui » Tapia, afin de discuter du plan de transition pour l’équipe nationale. Scaloni a clairement indiqué qu’il ne quitterait pas ses fonctions immédiatement, puisqu’il a l’intention d’honorer ses obligations contractuelles jusqu’à la fin de l’année.
Revenant sur la rencontre, au cours de laquelle l’Argentine n’a cadré aucun tir avant la prolongation, Scaloni s’est dit fier des efforts fournis par son équipe face à une sélection espagnole dominante. « J’ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps dans les vestiaires. Je suis reconnaissant envers ce groupe ; ce sont de véritables guerriers », a-t-il déclaré.
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