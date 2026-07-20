Lionel Scaloni s’exprime sur son avenir à la tête de l’Argentine après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne

Au lendemain de cette défaite de justesse au MetLife Stadium, Scaloni a eu du mal à contenir son émotion, finissant par fondre en larmes et écourter sa conférence de presse.

Malgré la déception de ne pas avoir conservé le titre conquis en 2022, le sélectionneur a pris le temps de revenir sur un mandat historique au cours duquel l’Albiceleste a remporté quatre trophées majeurs depuis 2018.

S'adressant brièvement aux médias, le sélectionneur a laissé entendre qu'il avait déjà mûri sa réflexion sur la suite de son mandat. Il a précisé qu'il comptait honorer son contrat actuel, mais que l'avenir restait à définir : « J'ai une idée de ce que je veux faire, je vais aller jusqu'au bout de mon contrat, puis on verra. La vérité, c'est que j'ai besoin de réfléchir, car je ne sais pas si un exploit d'une telle ampleur pourra être réitéré. »