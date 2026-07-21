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« Sympa » - Comment Erling Haaland a fêté son 26e anniversaire alors que sa petite amie, Isabel Haugseng Johansen, lui a envoyé un message d’« amour »
Fête d'anniversaire de la superstar du City
Haaland, la jeune star de Manchester City, a fêté son 26^e anniversaire en famille et au soleil, privilégiant repos et détente après un été international éprouvant. L’attaquant norvégien, désormais l’un des buteurs les plus redoutés du football mondial, a partagé un bref aperçu de ses célébrations sur les réseaux sociaux, accompagnant simplement sa publication du mot « Nice ».
Pour ajouter une note romantique à ces festivités, sa compagne Isabel Haugseng Johansen a publié une série de photos pour marquer l’événement, accompagnée d’un message sincère adressé à son partenaire : « Je t’aime ». Le couple, qui préserve sa vie privée loin des caméras, semblait détendu tandis que Haaland se ressourçait avant de retrouver l’Etihad Stadium.
Fidèle à son image, l’avant-centre, dont les réponses directes et souvent humoristiques font mouche en conférence de presse, a limité sa réaction publique à un seul mot : « Nice ».
La vie privée sous les feux des projecteurs de la Premier League
Bien qu’il soit l’une des personnalités les plus connues au monde, Haaland s’est efforcé de préserver sa relation avec Johansen des gros titres de la presse people. Le couple partage un lien profond, ancré dans leur enfance commune en Norvège, où ils ont tous deux joué pour le club local du Bryne FK.
Ce lien solide a accompagné l’ascension fulgurante de Haaland, de Red Bull Salzbourg à Dortmund, puis lors de son transfert retentissant à Manchester. Selon les experts, cette stabilité personnelle est un facteur clé qui lui permet de gérer l’immense pression liée à son rôle de principal buteur de Manchester City.
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Haaland revient sur le parcours historique de la Norvège
Bien que les célébrations de son anniversaire aient dominé l’actualité cette semaine, la star de Manchester City reste marquée par la remarquable campagne de la Norvège en Coupe du monde. Malgré une élimination douloureuse en quarts de finale contre l’Angleterre, l’attaquant a souligné que cette expérience constituait le point d’orgue de sa carrière à ce jour. « Ce furent les semaines les plus géniales et le plus beau parcours que j’ai connus de toute ma vie », a déclaré Haaland au journal VG.
L’attaquant insiste sur le fait que le succès du tournoi dépasse les simples résultats, soulignant l’impact des performances de l’équipe sur le public d’Oslo. Il confie que le soutien de tout un pays l’a profondément ému : « C’est incroyable. Les performances, c’est une chose. Battre le Brésil, c’est une chose, mais je pense que c’est la façon dont nous avons mis la Norvège sur la carte qui me touche le plus. »
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Des débuts tonitruants sur la scène internationale
Les débuts de Haaland en Coupe du monde ont été tout simplement légendaires : il a pulvérisé les records tout en menant l’attaque de la sélection scandinave. Il a terminé le tournoi avec un total incroyable de sept buts, signant ainsi les débuts les plus prolifiques d’un joueur en Coupe du monde depuis que Grzegorz Lato avait réalisé le même exploit pour la Pologne en 1974.
Tourné vers l’avenir, l’attaquant de Manchester City espère que ses exploits ouvriront la voie à une nouvelle génération de talents norvégiens et leur donneront confiance en leur capacité à rivaliser avec l’élite mondiale. « Cette génération est fantastique. J’espère que cela motivera également les jeunes chez nous, en Norvège, et que cela leur montrera qu’il est possible de jouer sur la plus grande scène mondiale sous le maillot de la Norvège », a conclu l’attaquant.
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