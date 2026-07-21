Haaland, la jeune star de Manchester City, a fêté son 26^e anniversaire en famille et au soleil, privilégiant repos et détente après un été international éprouvant. L’attaquant norvégien, désormais l’un des buteurs les plus redoutés du football mondial, a partagé un bref aperçu de ses célébrations sur les réseaux sociaux, accompagnant simplement sa publication du mot « Nice ».

Pour ajouter une note romantique à ces festivités, sa compagne Isabel Haugseng Johansen a publié une série de photos pour marquer l’événement, accompagnée d’un message sincère adressé à son partenaire : « Je t’aime ». Le couple, qui préserve sa vie privée loin des caméras, semblait détendu tandis que Haaland se ressourçait avant de retrouver l’Etihad Stadium.

Fidèle à son image, l’avant-centre, dont les réponses directes et souvent humoristiques font mouche en conférence de presse, a limité sa réaction publique à un seul mot : « Nice ».



