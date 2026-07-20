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« C’est difficile de panser cette blessure » : Lionel Messi rompt le silence sur « l’immense douleur » causée par la déception de la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne
Messi avoue une profonde douleur après la défaite en finale.
Messi a exprimé sa profonde déception après l’échec de l’Argentine à conquérir un deuxième titre mondial consécutif au MetLife Stadium. À l’issue d’un match exténuant remporté par l’Espagne en prolongation, le joueur de 39 ans s’est exprimé sur Instagram pour partager ses premières impressions.
Malgré l’amertume de ce résultat, la star de l’Inter Miami est restée combative et fière des exploits de son équipe au cours des quatre dernières années.
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Remerciements aux supporters argentins
L'attaquant chevronné, qui disputait une sixième Coupe du monde – un record –, a rapidement mis de côté sa tristesse personnelle pour remercier les supporters qui avaient fait le déplacement en Amérique du Nord. Tout au long du tournoi de 2026, le lien entre l'équipe et les fidèles supporters de l'Albiceleste est resté au cœur de leur parcours.
Messi a souligné que cette union avait permis à l’équipe de rivaliser au plus haut niveau malgré l’immense pression liée à la défense de son titre.
« La douleur est immense, et il faudra du temps pour que cette blessure guérisse », a-t-il écrit. « Mais je garde aussi en mémoire tout ce qu’il y a eu de positif… Les matchs que nous avons renversés en donnant tout ce que nous avions, des matchs qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, le soutien de tout un pays qui, associé au travail acharné et aux efforts de ce groupe, nous a permis d’être, une fois de plus, parmi les meilleurs du monde. Aujourd’hui, il est difficile de mesurer pleinement ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint deux finales de Coupe du monde consécutives.
« Merci du fond du cœur pour chaque message de soutien et d’encouragement. Une fois encore, nous avons su nous unir en tant que nation et faire bloc, partageant cette immense fierté d’être Argentins.
« Je tiens également à féliciter l’Espagne pour sa victoire dans ce championnat. »
Des scènes de désespoir ont émaillé la rencontre au MetLife Stadium.
La finale a tourné au calvaire pour l’icône argentine, effondrée sur la pelouse du MetLife Stadium au coup de sifflet final. Bien organisé tactiquement, le dispositif espagnol a étouffé l’influence du capitaine, limité à seulement 54 touches de balle en 120 minutes.
Les images du huit fois lauréat du Ballon d’Or, pleurant à chaudes larmes sur la pelouse, ont rapidement fait le tour du monde, rappelant son dévouement à la cause nationale, même au crépuscule de sa carrière. Malgré l’épuisement et la déception, plusieurs joueurs espagnols sont venus vers lui après le coup de sifflet final pour lui témoigner leur respect.
- AFP
Scaloni rend hommage au capitaine légendaire
Alors que les interrogations sur la retraite internationale de Messi ont logiquement dominé les débats après la rencontre, le sélectionneur Lionel Scaloni a préféré mettre en lumière l’héritage de son capitaine plutôt que d’évoquer son avenir. Sans confirmer si une décision avait été prise au sujet du départ éventuel du vétéran de la scène internationale, il a multiplié les éloges sur la contribution du joueur à l’histoire du football argentin sous son mandat.
Il a invité le public à retenir avant tout la joie procurée par ce joueur de 39 ans, quel que soit le résultat new-yorkais. Interrogé sur l’héritage de son capitaine, Scaloni a conclu : « J’espère que tout le monde est fier de lui, de ce qu’il a accompli, car c’est le meilleur footballeur à avoir jamais foulé un terrain. »
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