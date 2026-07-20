L'attaquant chevronné, qui disputait une sixième Coupe du monde – un record –, a rapidement mis de côté sa tristesse personnelle pour remercier les supporters qui avaient fait le déplacement en Amérique du Nord. Tout au long du tournoi de 2026, le lien entre l'équipe et les fidèles supporters de l'Albiceleste est resté au cœur de leur parcours.

Messi a souligné que cette union avait permis à l’équipe de rivaliser au plus haut niveau malgré l’immense pression liée à la défense de son titre.

« La douleur est immense, et il faudra du temps pour que cette blessure guérisse », a-t-il écrit. « Mais je garde aussi en mémoire tout ce qu’il y a eu de positif… Les matchs que nous avons renversés en donnant tout ce que nous avions, des matchs qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, le soutien de tout un pays qui, associé au travail acharné et aux efforts de ce groupe, nous a permis d’être, une fois de plus, parmi les meilleurs du monde. Aujourd’hui, il est difficile de mesurer pleinement ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint deux finales de Coupe du monde consécutives.

« Merci du fond du cœur pour chaque message de soutien et d’encouragement. Une fois encore, nous avons su nous unir en tant que nation et faire bloc, partageant cette immense fierté d’être Argentins.

« Je tiens également à féliciter l’Espagne pour sa victoire dans ce championnat. »