Après la victoire spectaculaire de l'Espagne 1-0 contre l'Argentine en prolongation lors de la finale de la Coupe du monde 2026, Baena a officiellement « mis un terme » à sa carrière internationale à l'âge de 25 ans seulement.

En soulevant le célèbre trophée dans le New Jersey, ce milieu de terrain créatif est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter un championnat continental, une médaille d’or olympique et la Coupe du monde de la FIFA trois années de suite.

Son ascension avait commencé lors de l’Euro 2024, où il figurait déjà dans le groupe vainqueur de l’Angleterre en finale. Quelques semaines plus tard, à Paris, il avait brillé aux Jeux olympiques 2024, inscrivant un but décisif lors de la victoire 5-3 en finale face au pays hôte, la France.