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Alex Baena entre dans l'histoire en devenant le premier joueur à accomplir cet exploit, suite à la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine
Un triplé international sans précédent
Après la victoire spectaculaire de l'Espagne 1-0 contre l'Argentine en prolongation lors de la finale de la Coupe du monde 2026, Baena a officiellement « mis un terme » à sa carrière internationale à l'âge de 25 ans seulement.
En soulevant le célèbre trophée dans le New Jersey, ce milieu de terrain créatif est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter un championnat continental, une médaille d’or olympique et la Coupe du monde de la FIFA trois années de suite.
Son ascension avait commencé lors de l’Euro 2024, où il figurait déjà dans le groupe vainqueur de l’Angleterre en finale. Quelques semaines plus tard, à Paris, il avait brillé aux Jeux olympiques 2024, inscrivant un but décisif lors de la victoire 5-3 en finale face au pays hôte, la France.
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Surpasser la grandeur de Messi
L'ampleur de l'exploit de Baena se mesure aux cadors qu'il a laissés derrière lui. Seuls deux autres joueurs de l'ère moderne ont réalisé le triplé tournoi continental, Jeux olympiques et Coupe du monde : Lionel Messi et Ángel Di María.
Son rôle en Amérique du Nord était loin d’être accessoire. Bien qu’il n’ait pas été aligné lors du frustrant match nul 0-0 contre le Cap-Vert en ouverture de tournoi, Baena s’est imposé dans le onze de départ et n’a plus jamais quitté cette place. Il a prouvé sa valeur en marquant lors de la victoire 1-0 contre l’Uruguay, aidant ainsi l’Espagne à s’assurer la première place du groupe.
L'ascension d'un vainqueur infatigable
L'incroyable parcours de Baena atteste de sa solidité physique et de la confiance totale du staff technique. Lors de l'Euro 2024, il a joué le rôle d'option fiable en sortie de banc, faisant son entrée dans des matchs de groupe à haute pression contre l'Italie et l'Albanie. Ce sont toutefois les Jeux Olympiques qui ont révélé sa capacité à guider une équipe vers un titre.
Au cours du cycle de la Coupe du monde, ses statistiques ont confirmé son importance au sein de l’équipe. Outre son but contre l’Uruguay, il a délivré une passe décisive cruciale lors de la victoire écrasante 3-0 contre l’Autriche en seizièmes de finale.
Sa capacité à relier le milieu de terrain aux ailiers Lamine Yamal et Nico Williams a été l’un des marqueurs de la domination espagnole axée sur la possession.
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La Roja, vers une hégémonie à venir
L'exploit historique de ce joueur de 25 ans s'inscrit dans une tendance plus large à la suprématie espagnole qui ne semble pas près de s'essouffler. Luis de la Fuente a su intégrer avec brio de jeunes talents dotés de cet « ADN de vainqueur » dont Baena est l'incarnation parfaite. L'entraîneur a récemment salué l'esprit d'altruisme de son équipe, déclarant : « Ces joueurs méritent tout ce qui leur arrive. Jour après jour, ils ont fait preuve d'engagement, d'unité, de générosité et de talent. »
Alors que les célébrations se poursuivent à Madrid, toutes les regards se tournent déjà vers le nombre de trophées que ce groupe pourra encore amasser. La sélection espagnole en Amérique du Nord était la sixième plus jeune de la compétition, mais elle a fait preuve d’une telle maturité que des adversaires comme Ralf Rangnick l’ont qualifiée de « mécanisme d’horlogerie parfait ».
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