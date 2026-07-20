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Exclusif : la sanction qui guette Leandro Paredes après son expulsion lors de la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Espagne
Le chaos éclate dès la fin du match
La victoire 1-0 de l’Espagne, synonyme d’obtention de l’organisation de la Coupe du monde 2026, a été rapidement éclipsée par une série d’affrontements entre les deux équipes. La tension a atteint son paroxysme lorsque Nahuel Molina a frappé Rodri Hernandez alors que la star de Manchester City célébrait le titre sur la pelouse.
Cet incident a déclenché une bagarre générale impliquant plusieurs membres de l’équipe albiceleste et leurs homologues espagnols, contraignant Lionel Scaloni à intervenir pour tenter de calmer ses joueurs.
Paredes s’est alors retrouvé au cœur de l’affrontement : il a asséné un coup de poing à la gorge d’Eric Garcia avant de s’en prendre à Gavi. Le milieu de terrain de 32 ans a fait tournoyer le jeune joueur du FC Barcelone puis l’a balancé au sol, ce qui a finalement valu à Paredes d’être expulsé par l’arbitre Slavko Vincic à la fin de la rencontre.
Selon les chaînes internationales ESPN et TyC Sports, la Commission de discipline de la FIFA étudie avec attention le rapport arbitral et les images HD. Si l’action de Paredes est qualifiée d’agression violente et préméditée, sa suspension pourrait être alourdie et s’appliquer à plusieurs rencontres internationales.
- AFP
Une longue suspension se profile pour Paredes
Conformément au Code disciplinaire de la FIFA, un tel incident est passible d’une suspension pouvant éloigner le joueur de Boca Juniors des terrains internationaux pendant plusieurs mois. Le règlement prévoit en effet une « suspension d’au moins trois matches pour comportement violent ».
Des images de l’incident, largement diffusées, ont soumis le comportement de Paredes à l’examen minutieux de l’instance dirigeante du football mondial. Toute suspension infligée par la Commission de discipline devra être purgée lors des prochaines rencontres officielles de l’Argentine.
L'enquête de la FIFA s'étend désormais au staff technique.
Paredes n'est pas le seul dans le viseur de la FIFA, qui a confirmé l'ouverture d'une enquête plus large sur le comportement de l'ensemble du staff argentin pendant et après la cérémonie de remise du trophée.
Selon certaines informations, l’entraîneur adjoint Fabián Ayala pourrait être sanctionné après la diffusion d’images vidéo semblant montrer l’ancien défenseur frapper l’Espagnol Dani Olmo et bousculer Éric García au plus fort des échauffourées.
Nahuel Molina attire également l’attention pour son coup initial porté à Rodri, que beaucoup estiment avoir été l’étincelle ayant transformé une finale engagée en une « bagarre honteuse ». La Commission de discipline indépendante de la FIFA examine désormais si ces gestes étaient prémédités ou s’ils résultaient d’un contexte à haute pression.
- AFP
Un héritage terni pour l’Albiceleste
Les retombées de cette finale revêtent également une dimension politique, dans la foulée des polémiques survenues plus tôt au cours du parcours de l’Argentine jusqu’aux demi-finales. La FIFA avait déjà ouvert une enquête sur les célébrations de l’équipe après sa victoire contre l’Angleterre, au cours desquelles les joueurs avaient brandi une banderole faisant référence aux îles Malouines. Ce passé marqué par des problèmes disciplinaires semble expliquer en partie pourquoi la FIFA pourrait choisir de se montrer particulièrement stricte dans les sanctions prononcées à l’issue de la finale du New Jersey.
Pour Paredes, cet incident vient noircir un parcours qui l’avait pourtant porté au sommet lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Si le milieu de terrain reste un héros à La Bombonera après son retour émouvant à Boca Juniors, son tempérament fougueux coûte une nouvelle fois cher à sa sélection.
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