La victoire 1-0 de l’Espagne, synonyme d’obtention de l’organisation de la Coupe du monde 2026, a été rapidement éclipsée par une série d’affrontements entre les deux équipes. La tension a atteint son paroxysme lorsque Nahuel Molina a frappé Rodri Hernandez alors que la star de Manchester City célébrait le titre sur la pelouse.

Cet incident a déclenché une bagarre générale impliquant plusieurs membres de l’équipe albiceleste et leurs homologues espagnols, contraignant Lionel Scaloni à intervenir pour tenter de calmer ses joueurs.

Paredes s’est alors retrouvé au cœur de l’affrontement : il a asséné un coup de poing à la gorge d’Eric Garcia avant de s’en prendre à Gavi. Le milieu de terrain de 32 ans a fait tournoyer le jeune joueur du FC Barcelone puis l’a balancé au sol, ce qui a finalement valu à Paredes d’être expulsé par l’arbitre Slavko Vincic à la fin de la rencontre.

Selon les chaînes internationales ESPN et TyC Sports, la Commission de discipline de la FIFA étudie avec attention le rapport arbitral et les images HD. Si l’action de Paredes est qualifiée d’agression violente et préméditée, sa suspension pourrait être alourdie et s’appliquer à plusieurs rencontres internationales.