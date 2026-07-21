Aston Villa négocie activement le recrutement de Garnacho, offrant au jeune ailier de 21 ans une porte de sortie opportune après ses difficultés à Chelsea. Le club de Birmingham a rapidement entamé des discussions pour un prêt initial, assorti d’une option d’achat. Selonla BBC, une offre officielle a déjà été transmise aux Blues.

Les Blues l’ont placé sur le marché le mois dernier, à un prix estimé à environ 43 millions de livres sterling (58 millions de dollars), un an seulement après son arrivée à Londres. Malgré cet investissement conséquent, Chelsea se montre désormais ouvert à une sortie négociée facilitant son départ.

Cette décision stratégique coïncide avec l’accord conclu par Chelsea pour un transfert record de 117 millions de livres sterling (157 millions de dollars) visant à recruter Morgan Rogers, qui évoluait à Villa, illustrant le réseau complexe de transferts qui relie actuellement les deux clubs de Premier League.



