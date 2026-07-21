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Alejandro Garnacho se voit offrir une porte de sortie du cauchemar londonien, évalué à 40 millions de livres sterling. Les détails de l’offre de transfert d’Aston Villa pour l’ancien ailier de Manchester United ont été révélés
L'ailier argentin s'engage avec l'AS Villa
Aston Villa négocie activement le recrutement de Garnacho, offrant au jeune ailier de 21 ans une porte de sortie opportune après ses difficultés à Chelsea. Le club de Birmingham a rapidement entamé des discussions pour un prêt initial, assorti d’une option d’achat. Selonla BBC, une offre officielle a déjà été transmise aux Blues.
Les Blues l’ont placé sur le marché le mois dernier, à un prix estimé à environ 43 millions de livres sterling (58 millions de dollars), un an seulement après son arrivée à Londres. Malgré cet investissement conséquent, Chelsea se montre désormais ouvert à une sortie négociée facilitant son départ.
Cette décision stratégique coïncide avec l’accord conclu par Chelsea pour un transfert record de 117 millions de livres sterling (157 millions de dollars) visant à recruter Morgan Rogers, qui évoluait à Villa, illustrant le réseau complexe de transferts qui relie actuellement les deux clubs de Premier League.
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Les difficultés persistent à Stamford Bridge
À l’ouest de Londres, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Garnacho depuis son transfert en provenance de Manchester United en septembre dernier, pour un montant de 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars).
Au cours de sa seule saison à Stamford Bridge, il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues, mais son bilan en championnat est bien moins impressionnant.
La situation s’est encore compliquée à Chelsea en raison d’un effectif pléthorique et de l’arrivée de nouveaux talents sur les ailes. Les signatures de Rogers et de l’ailier du Sporting CP Geovany Quenda ont poussé les dirigeants de Stamford Bridge à envisager un allègement de l’effectif.
Les répercussions du départ de Manchester United
Le transfert de Garnacho à Chelsea a été déclenché par un conflit retentissant à Old Trafford avec l’entraîneur Ruben Amorim. Le technicien portugais, connu pour sa franchise, a publiquement remis en cause l’avenir du jeune joueur à Manchester devant l’ensemble du groupe. Lors d’une réunion houleuse au centre d’entraînement, Amorim a lancé à Alejandro Garnacho qu’il ferait mieux de « prier » pour trouver un nouveau club, signant ainsi la fin immédiate de leur collaboration.
Cette rupture serait principalement due à la réaction de l’ailier après la finale de la Ligue Europa perdue contre Tottenham, où il avait manifesté son agacement d’être aligné sur le banc, avant de qualifier la saison de « merdique » sur les réseaux sociaux. Une tension devenue insoutenable qui a poussé Manchester United à valider son départ.
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Emery se projette déjà vers l’avenir
Si le transfert se concrétise, Garnacho deviendra la quatrième recrue majeure d’un mercato estival très actif pour l’équipe d’Unai Emery. Il rejoindra Johan Manzambi, Joao Gomes et Modou Kaba Cissé, alors que l’Aston Villa cherche à réinvestir les sommes colossales générées par les ventes de joueurs.
L’intérêt du club des Midlands offre au joueur l’occasion de se relancer loin des projecteurs, alors que Chelsea traverse une période de transition.
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