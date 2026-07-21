Chelsea conclut le transfert record de Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling : l'international anglais quitte Aston Villa en devenant le joueur britannique le plus cher de tous les temps

Chelsea a officialisé l’arrivée de Rogers en provenance d’Aston Villa pour 117 millions de livres sterling, un montant qui en fait le joueur britannique le plus cher de l’histoire, devant Jack Grealish, Declan Rice et Elliot Anderson.

Ce transfert représente une victoire majeure pour Chelsea sur le marché des transferts, le club cherchant à renforcer ses options offensives avec un talent d'élite national ayant fait ses preuves. Rogers, qui a fait sensation dans les Midlands, a exprimé sa joie face à ce transfert, soulignant son attachement au club. « Je suis tellement enthousiaste », a déclaré Rogers. « Pour moi, Chelsea est le plus grand club de Londres et un club que j'ai toujours admiré depuis que je suis enfant. »



