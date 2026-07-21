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Chelsea conclut le transfert record de Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling : l'international anglais quitte Aston Villa en devenant le joueur britannique le plus cher de tous les temps
Un transfert historique pour Rogers
Chelsea a officialisé l’arrivée de Rogers en provenance d’Aston Villa pour 117 millions de livres sterling, un montant qui en fait le joueur britannique le plus cher de l’histoire, devant Jack Grealish, Declan Rice et Elliot Anderson.
Ce transfert représente une victoire majeure pour Chelsea sur le marché des transferts, le club cherchant à renforcer ses options offensives avec un talent d'élite national ayant fait ses preuves. Rogers, qui a fait sensation dans les Midlands, a exprimé sa joie face à ce transfert, soulignant son attachement au club. « Je suis tellement enthousiaste », a déclaré Rogers. « Pour moi, Chelsea est le plus grand club de Londres et un club que j'ai toujours admiré depuis que je suis enfant. »
Renforcer l'effectif de Xabi Alonso
L'arrivée de Rogers intervient à un moment charnière pour Chelsea, alors que le club se prépare pour la saison 2026-2027 sous la houlette de Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol tient à intégrer de jeunes attaquants dynamiques, capables de mettre en œuvre son système tactique à haute intensité, et Rogers correspond parfaitement à ce profil. Le club a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, indiquant simplement qu'il avait choisi Chelsea pour confirmer la conclusion de ce transfert très médiatisé.
L’arrivée de l’attaquant devrait renforcer une ligne offensive déjà talentueuse à Stamford Bridge. Rogers s’est imposé comme l’un des jeunes joueurs les plus efficaces de la Premier League lors de son passage à Villa Park, où il a joué un rôle central dans les récents succès du club.
Une ascension fulgurante à Aston Villa
Rogers quitte Aston Villa au sommet de sa réputation, après avoir joué un rôle clé dans la métamorphose du club sous les ordres d’Unai Emery. En deux saisons chez les Villans, il a marqué 21 buts en 85 matches de Premier League.
Son parcours dans les West Midlands l’a propulsé du statut de jeune espoir à celui de superstar internationale. Son intelligence tactique, associée à ses qualités physiques, en a fait une menace permanente pour les défenses adverses. Chelsea suit ses progrès depuis longtemps, et le montant record de son transfert atteste de la conviction du club qu’il pourra maintenir cette trajectoire à un niveau encore plus élevé.
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Joueur régulier de l’équipe d’Angleterre, il possède un palmarès international solide.
Outre ses performances en club, Rogers s’est imposé comme un pilier de l’équipe nationale d’Angleterre ces dernières saisons. Depuis ses débuts avec les « Three Lions » en novembre 2024, l’attaquant est devenu un titulaire régulier sous la direction du sélectionneur, totalisant à ce jour 22 sélections.
À seulement 23 ans, Rogers incarne l’avenir aussi bien de la sélection que de l’attaque des Blues. Son contrat à long terme, valable jusqu’en 2033, lui assure la stabilité nécessaire pour continuer à progresser aux côtés d’autres jeunes talents comme Cole Palmer.
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