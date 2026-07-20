Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Kevin Keegan Newcastle United Manager 1996Hulton Archive
Mohamed Saeed

Traduit par

« Mon héros, mon entraîneur » : les hommages affluent pour Kevin Keegan, tandis qu’Alan Shearer et Jamie Carragher multiplient les éloges à l’égard de cette légende du football anglais

Newcastle
Liverpool
J. Carragher
A. Shearer
Premier League

Les hommages affluent pour l’ancien capitaine et sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, Kevin Keegan, décédé à l’âge de 75 ans. Alan Shearer et Jamie Carragher figurent parmi ceux qui ont rendu hommage à cette légende du football.

  • Une légende du football nous a quittés

    Keegan, l'ancien attaquant et entraîneur légendaire de l'équipe d'Angleterre, est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. Sa famille a confirmé la nouvelle lundi, déclenchant une vague d'hommages de la part du monde sportif tout entier pour cet homme qui a marqué une époque du football anglais.

    Le diagnostic, officialisé en juin, révélait qu’il luttait contre un cancer de stade IV. Cette annonce faisait suite à une hospitalisation en janvier, au cours de laquelle il avait subi des examens pour des symptômes abdominaux persistants.

    • Publicité
  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Newcastle rend hommage

    Newcastle United, où Keegan est devenu une légende tant comme joueur qu’entraîneur, a été le premier à rendre hommage à celui qu’il a décrit comme le « cœur battant » du club. Dans un communiqué officiel émouvant, les Magpies ont déclaré : « Kevin était bien plus qu’un footballeur et un entraîneur légendaire. Il était le cœur battant de Newcastle United pour des générations de supporters. L’impact de Kevin ne se mesurera pas à l’aune des apparitions ou des résultats.

    Alan Shearer, qu’il avait recruté pour un montant record à St James’ Park, a partagé un message déchirant sur les réseaux sociaux : « Mon héros. Mon entraîneur. Mon ami. Repose en paix, Boss. »

  • Hommages de Liverpool

    Liverpool, le club avec lequel il a remporté trois titres de champion et la Coupe d’Europe, a également exprimé sa profonde tristesse. Les Reds ont déclaré que l’esprit indomptable de Keegan et sa contribution remarquable resteraient à jamais gravés dans leur histoire, évoquant ses six années passées à Anfield.

    L’ancien défenseur des Reds, Jamie Carragher, a renchéri en le présentant comme « l’un des plus grands joueurs que ce pays ait jamais produits », citant son palmarès, ses buts et ses deux Ballons d’Or pour démontrer qu’il était « un véritable géant du football anglais ». Carragher a conclu en affirmant que Keegan figurait parmi « les hommes les plus importants qui ont fait du LFC ce qu’il est aujourd’hui ».

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • KeeganGetty GOAL

    Un héritage sportif sans égal

    En tant que joueur, le palmarès de Keegan témoigne de sa grandeur. Lors de son passage à Liverpool, entre 1971 et 1977, il remporte la FA Cup et deux Coupes de l’UEFA, en plus de ses succès nationaux et européens. Il rejoint ensuite Hambourg, où il devient une superstar mondiale et décroche le titre de champion d’Allemagne.

    Sur la scène internationale, il a honoré 63 sélections et inscrit 21 buts sous le maillot anglais, qu’il a porté avec fierté en tant que capitaine avant d’en prendre les rênes comme sélectionneur en 1999. Si son passage à la tête des Three Lions s’est clôturé après une défaite face à l’Allemagne en 2000, son engagement envers l’équipe nationale est resté intact.

Jeux d'amitié des clubs
Gateshead crest
Gateshead
GAT
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Jeux d'amitié des clubs
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN