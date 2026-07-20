Keegan, l'ancien attaquant et entraîneur légendaire de l'équipe d'Angleterre, est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. Sa famille a confirmé la nouvelle lundi, déclenchant une vague d'hommages de la part du monde sportif tout entier pour cet homme qui a marqué une époque du football anglais.

Le diagnostic, officialisé en juin, révélait qu’il luttait contre un cancer de stade IV. Cette annonce faisait suite à une hospitalisation en janvier, au cours de laquelle il avait subi des examens pour des symptômes abdominaux persistants.