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« Mon héros, mon entraîneur » : les hommages affluent pour Kevin Keegan, tandis qu’Alan Shearer et Jamie Carragher multiplient les éloges à l’égard de cette légende du football anglais
Une légende du football nous a quittés
Keegan, l'ancien attaquant et entraîneur légendaire de l'équipe d'Angleterre, est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. Sa famille a confirmé la nouvelle lundi, déclenchant une vague d'hommages de la part du monde sportif tout entier pour cet homme qui a marqué une époque du football anglais.
Le diagnostic, officialisé en juin, révélait qu’il luttait contre un cancer de stade IV. Cette annonce faisait suite à une hospitalisation en janvier, au cours de laquelle il avait subi des examens pour des symptômes abdominaux persistants.
- Getty Images Sport
Newcastle rend hommage
Newcastle United, où Keegan est devenu une légende tant comme joueur qu’entraîneur, a été le premier à rendre hommage à celui qu’il a décrit comme le « cœur battant » du club. Dans un communiqué officiel émouvant, les Magpies ont déclaré : « Kevin était bien plus qu’un footballeur et un entraîneur légendaire. Il était le cœur battant de Newcastle United pour des générations de supporters. L’impact de Kevin ne se mesurera pas à l’aune des apparitions ou des résultats.
Alan Shearer, qu’il avait recruté pour un montant record à St James’ Park, a partagé un message déchirant sur les réseaux sociaux : « Mon héros. Mon entraîneur. Mon ami. Repose en paix, Boss. »
Hommages de Liverpool
Liverpool, le club avec lequel il a remporté trois titres de champion et la Coupe d’Europe, a également exprimé sa profonde tristesse. Les Reds ont déclaré que l’esprit indomptable de Keegan et sa contribution remarquable resteraient à jamais gravés dans leur histoire, évoquant ses six années passées à Anfield.
L’ancien défenseur des Reds, Jamie Carragher, a renchéri en le présentant comme « l’un des plus grands joueurs que ce pays ait jamais produits », citant son palmarès, ses buts et ses deux Ballons d’Or pour démontrer qu’il était « un véritable géant du football anglais ». Carragher a conclu en affirmant que Keegan figurait parmi « les hommes les plus importants qui ont fait du LFC ce qu’il est aujourd’hui ».
- Getty GOAL
Un héritage sportif sans égal
En tant que joueur, le palmarès de Keegan témoigne de sa grandeur. Lors de son passage à Liverpool, entre 1971 et 1977, il remporte la FA Cup et deux Coupes de l’UEFA, en plus de ses succès nationaux et européens. Il rejoint ensuite Hambourg, où il devient une superstar mondiale et décroche le titre de champion d’Allemagne.
Sur la scène internationale, il a honoré 63 sélections et inscrit 21 buts sous le maillot anglais, qu’il a porté avec fierté en tant que capitaine avant d’en prendre les rênes comme sélectionneur en 1999. Si son passage à la tête des Three Lions s’est clôturé après une défaite face à l’Allemagne en 2000, son engagement envers l’équipe nationale est resté intact.
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