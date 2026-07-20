Décès de Kevin Keegan, lauréat du Ballon d’Or et ancien sélectionneur de l’Angleterre et de Newcastle

Keegan, l'ancien attaquant et sélectionneur légendaire de l'Angleterre, est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. Sa famille a confirmé la nouvelle lundi, déclenchant une vague d'hommages du monde sportif à l'homme qui a marqué une époque du football anglais.

Dans un communiqué poignant, il a été révélé que Keegan avait été diagnostiqué d’un cancer de stade IV au début de l’année.

« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Kevin Keegan à l’âge de 75 ans », indique un communiqué de la famille. « Kevin luttait contre le cancer et était entouré de sa femme et de ses filles lors de ses derniers instants. Double vainqueur du Ballon d’Or, Kevin était un mari, un père et un grand-père très aimé. »



