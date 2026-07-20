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Décès de Kevin Keegan, lauréat du Ballon d’Or et ancien sélectionneur de l’Angleterre et de Newcastle
Le décès d’une icône du football
Keegan, l'ancien attaquant et sélectionneur légendaire de l'Angleterre, est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. Sa famille a confirmé la nouvelle lundi, déclenchant une vague d'hommages du monde sportif à l'homme qui a marqué une époque du football anglais.
Dans un communiqué poignant, il a été révélé que Keegan avait été diagnostiqué d’un cancer de stade IV au début de l’année.
« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Kevin Keegan à l’âge de 75 ans », indique un communiqué de la famille. « Kevin luttait contre le cancer et était entouré de sa femme et de ses filles lors de ses derniers instants. Double vainqueur du Ballon d’Or, Kevin était un mari, un père et un grand-père très aimé. »
- Getty
Une époque dorée à Liverpool et à Hambourg
La carrière de joueur de Keegan fut tout simplement extraordinaire, notamment grâce à son passage décisif à Liverpool sous la houlette de Bill Shankly. Recruté pour la modique somme de 33 000 £ en 1971, il devint le moteur d’une équipe qui dominait aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.
Au cours de son passage à Anfield, il a remporté trois titres de champion de Première Division, une FA Cup, deux Coupes de l’UEFA et la Coupe d’Europe en 1977.
Au-delà du Merseyside, Keegan a connu un succès individuel rarement égalé par les joueurs britanniques. Il demeure le seul footballeur britannique à avoir remporté deux fois le Ballon d’Or, décrochant ce prestigieux trophée deux années de suite, en 1978 et 1979, alors qu’il évoluait en Allemagne, au Hambourg.
Les artistes et la tirade « Je vais adorer ça »
Après avoir raccroché les crampons, Keegan a consolidé son héritage sur le banc, notamment lors de ses deux passages à Newcastle United. En 1992, il a pris les commandes d’une équipe des Magpies en difficulté et en a fait « The Entertainers », formation qui a captivé la Premier League.
Sa diatribe restée célèbre, « I will love it », est devenue un classique de la Premier League, illustrant la passion brute et le tempérament fougueux qui ont fait de Keegan une figure fascinante.
Après l’annonce de son décès, Newcastle United lui a rendu un hommage émouvant : « Kevin était bien plus qu’un footballeur et un entraîneur légendaire. Il était le cœur battant de Newcastle United pour des générations de supporters. »
- Hulton Archive
Le service national et un héritage durable
Sur le banc de l’équipe d’Angleterre entre 1999 et 2000, Keegan a traversé une campagne décevante à l’Euro 2000, ponctuée par sa démission après une défaite face à l’Allemagne lors du dernier match à l’ancien Wembley. Son engagement envers les « Three Lions » est toutefois resté intact.
Au crépuscule de sa carrière, Keegan est resté une figure marquante, parfois controversée, du monde du football, n’hésitant jamais à exprimer ses opinions sans concession. De son succès commercial en tant qu’égérie de Brut 33 à ses tubes musicaux, il a incarné un véritable phénomène de la culture pop des années 1970.
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