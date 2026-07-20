Memphis Depay et le Corinthians sont en conflit au sujet du paiement d'une prime, la star néerlandaise ayant reçu l'ordre de ne pas se présenter à la préparation d'avant-saison

En coulisses, à São Paulo, un climat de profond pessimisme s'est installé quant à l'avenir de l'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid au sein du Corinthians.

Selon UOL, l’attaquant a brillé par son absence lors d’une récente séance d’entraînement ouverte au public à la Neo Química Arena. Cette absence n’était pas fortuite : le club l’a écarté pour éviter de nouvelles pertes financières. Le staff technique, emmené par Fernando Diniz, avait demandé que la séance se tienne au stade après des travaux d’entretien de la pelouse, mais la star était introuvable.