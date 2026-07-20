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Memphis Depay et le Corinthians sont en conflit au sujet du paiement d'une prime, la star néerlandaise ayant reçu l'ordre de ne pas se présenter à la préparation d'avant-saison
Des difficultés financières bloquent le retour de Depay.
En coulisses, à São Paulo, un climat de profond pessimisme s'est installé quant à l'avenir de l'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid au sein du Corinthians.
Selon UOL, l’attaquant a brillé par son absence lors d’une récente séance d’entraînement ouverte au public à la Neo Química Arena. Cette absence n’était pas fortuite : le club l’a écarté pour éviter de nouvelles pertes financières. Le staff technique, emmené par Fernando Diniz, avait demandé que la séance se tienne au stade après des travaux d’entretien de la pelouse, mais la star était introuvable.
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Le dilemme de la prime d’un million de dollars
Le litige porte sur une prime liée aux performances, qui complique les négociations contractuelles avec le joueur. Depay n’a pas encore prolongé son contrat et les discussions se poursuivent. Après sa Coupe du monde avec les Pays-Bas, les Corinthians lui ont accordé 25 jours de congé, une période qui expire ce samedi.
Cependant, la direction du club considère qu’un retour à l’entraînement dans les conditions actuelles n’aurait aucun sens. Sans nouveau contrat, sa présence ne ferait que générer des frais supplémentaires.
Le journaliste Fabio Lazaro résume ainsi la position interne du club : « Il est inconcevable, et c’est le consensus au sein du Corinthians, que Memphis revienne sans un nouveau contrat. »
Les erreurs administratives attisent la colère du personnel
Une série de bévues administratives commises par le service juridique du club vient aggraver une situation déjà explosive. Les relations entre les représentants de Depay et le grand club brésilien se sont considérablement détériorées en raison d’erreurs techniques dans l’enregistrement de son contrat, tant auprès de la Fédération pauliste que de la Confédération brésilienne de football (CBF).
Lazaro a souligné la frustration qui règne au sein de l’entourage de la star néerlandaise, précisant que le même responsable était à l’origine de plusieurs erreurs et rappelant qu’un délai de 30 jours était imparti pour régulariser la situation.
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Un climat de pessimisme domine les discussions sur le renouvellement du contrat
Alors que la date limite approche, l’hypothèse d’un retour de Depay sous le maillot des Corinthians s’éloigne à grands pas. Le club oscille entre la volonté de conserver un joueur de calibre mondial et les contraintes de son bilan financier.
La tension née d’une dette impayée de 6,5 millions de livres sterling envers le joueur, aggravée par l’incompétence administrative lors de son inscription, a créé une rupture de confiance peut-être irréparable.
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