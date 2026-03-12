WBC決勝ラウンド進出チーム・組み合わせ・対戦カード一覧

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドの全日程が終了した。連覇を目指す日本代表（侍ジャパン）をはじめ、強豪アメリカ代表やドミニカ共和国代表が順調に勝ち進んだ。

本記事では、決勝ラウンド進出国と試合日程を紹介する。

WBC2026決勝ラウンド進出国は？

3月5日に開幕したWBC2026は、1次ラウンドの全日程が終了。連覇を目指す侍ジャパンがプールCを首位通過した一方で、優勝候補の一角とされたアメリカ代表がイタリア代表に金星を献上する波乱も起きたが、プールBを2位で通過した。

その他、プールAでは前回大会準決勝進出の強豪キューバ代表が敗退する波乱も起き、カナダが首位で初の1次ラウンド突破を決めた。プールDでは2強とされていたドミニカ共和国代表とベネズエラ代表が順調に準々決勝にコマを進めている。

■決勝ラウンド進出国

国名 1次R結果 WBSCランキング 最高成績 カナダ プールA1位 20位 ベスト8(2026) プエルトリコ プールA2位 7位 2位(2013,2017) イタリア プールB1位 14位 ベスト8(2013,2023,2026) アメリカ プールB2位 3位 優勝(2017) 日本 プールC1位 1位 優勝(2006,2009,2023) 韓国 プールC2位 4位 2位(2009) ドミニカ共和国 プールD1位 12位 優勝(2013) ベネズエラ プールD2位 5位 準決勝(2009)

WBC2026決勝ラウンドの試合日程は？

WBC2026準々決勝は、日本時間3月14日(土)から開催される。その後、準々決勝は日本時間3月16日(月)、決勝は3月18日(水)に予定されている。

■決勝ラウンドの試合日程

ラウンド 試合日時 対戦カード 試合会場 準々決勝

(QF①) 3/14(土)

7:30 韓国 vs ドミニカ共和国 ローンデポ・パーク 準々決勝

(QF②) 3/14(土)

8:00 アメリカ vs カナダ ダイキン・パーク 準々決勝

(QF③) 3/15(日)

3:00 プエルトリコ vs イタリア ダイキン・パーク 準々決勝

(QF④) 3/15(日)

10:00 ベネズエラ vs 日本 ローンデポ・パーク 準決勝

(SF①) 3/16(月)

9:00 QF①勝者 vs QF②勝者 ローンデポ・パーク 準決勝

(SF②) 3/17(火)

9:00 QF③勝者 vs QF④勝者 ローンデポ・パーク 決勝 3/18(水)

9:00 SF①勝者 vs SF②勝者 ローンデポ・パーク

※試合日時の表記は日本時間

WBC2026のテレビ放送・ネット配信・ラジオ中継予定

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なおNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

日本戦においてはラジオ「ニッポン放送」での中継が実施される。

Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

