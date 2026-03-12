Goal.com
ライブ
wbc trophyGetty Images
Yuta Tokuma

WBC決勝ラウンド進出チーム・組み合わせ・対戦カード一覧

【WBC2026】第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC2026）の1次ラウンド全日程が終了。決勝ラウンド進出国と試合日程を紹介する。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドの全日程が終了した。連覇を目指す日本代表（侍ジャパン）をはじめ、強豪アメリカ代表やドミニカ共和国代表が順調に勝ち進んだ。

本記事では、決勝ラウンド進出国と試合日程を紹介する。

WBC2026決勝ラウンド進出国は？

3月5日に開幕したWBC2026は、1次ラウンドの全日程が終了。連覇を目指す侍ジャパンがプールCを首位通過した一方で、優勝候補の一角とされたアメリカ代表がイタリア代表に金星を献上する波乱も起きたが、プールBを2位で通過した。

その他、プールAでは前回大会準決勝進出の強豪キューバ代表が敗退する波乱も起き、カナダが首位で初の1次ラウンド突破を決めた。プールDでは2強とされていたドミニカ共和国代表とベネズエラ代表が順調に準々決勝にコマを進めている。

■決勝ラウンド進出国

国名1次R結果WBSCランキング最高成績
カナダプールA1位20位ベスト8(2026)
プエルトリコプールA2位7位2位(2013,2017)
イタリアプールB1位14位ベスト8(2013,2023,2026)
アメリカプールB2位3位優勝(2017)
日本プールC1位1位優勝(2006,2009,2023)
韓国プールC2位4位2位(2009)
ドミニカ共和国プールD1位12位優勝(2013)
ベネズエラプールD2位5位準決勝(2009)

WBC2026決勝ラウンドの試合日程は？

WBC2026準々決勝は、日本時間3月14日(土)から開催される。その後、準々決勝は日本時間3月16日(月)、決勝は3月18日(水)に予定されている。

■決勝ラウンドの試合日程

ラウンド試合日時対戦カード試合会場
準々決勝
(QF①)		3/14(土)
7:30		韓国 vs ドミニカ共和国ローンデポ・パーク
準々決勝
(QF②)		3/14(土)
8:00		アメリカ vs カナダダイキン・パーク
準々決勝
(QF③)		3/15(日)
3:00		プエルトリコ vs イタリアダイキン・パーク
準々決勝
(QF④)		3/15(日)
10:00		ベネズエラ vs 日本ローンデポ・パーク
準決勝
(SF①)		3/16(月)
9:00		QF①勝者 vs QF②勝者ローンデポ・パーク
準決勝
(SF②)		3/17(火)
9:00		QF③勝者 vs QF④勝者ローンデポ・パーク
決勝3/18(水)
9:00		SF①勝者 vs SF②勝者ローンデポ・パーク

※試合日時の表記は日本時間

WBC2026のテレビ放送・ネット配信・ラジオ中継予定

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なおNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

日本戦においてはラジオ「ニッポン放送」での中継が実施される。

Netflixのおすすめ視聴方法

