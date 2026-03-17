2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)決勝で、アメリカ代表とベネズエラ代表が対戦する。

本記事では、アメリカvsベネズエラの通算対戦成績を紹介する。

アメリカvsベネズエラの通算対戦成績は？

アメリカ代表の公式サイトに掲載されている1999年からの試合データによれば、アメリカとベネズエラはこれまでに13度対戦。アメリカが7勝、ベネズエラが6勝と、その結果はほぼ五部となっている。

直近では、2024年プレミア12のグループステージおよびスーパーラウンド、3位決定戦で対戦。グループステージではベネズエラが勝利していたものの、スーパーラウンドと3位決定戦ではアメリカが勝利している。

WBCにおいては2017年大会の2次ラウンドで同組となり、アメリカがベネズエラに4-2で競り勝っていた。

大会 アメリカ ベネズエラ WBC 2 2 プレミア12 2 2 五輪本大会・予選 1 0 その他試合 2 2 通算 7 6

アメリカvsベネズエラの対戦結果一覧は？

アメリカ代表公式サイトに掲載されている1999年以降の直接対決結果は以下の通り。

試合日 対戦カード 大会 2002/10/4 アメリカ 2-7 ベネズエラ アメリカ・シリーズ 2009/3/8 アメリカ 15-6 ベネズエラ WBC 2009/3/11 アメリカ 3-5 ベネズエラ WBC 2009/3/18 アメリカ 6-10 ベネズエラ WBC 2009/9/10 アメリカ 9-13 ベネズエラ ワールドカップ 2009/9/22 アメリカ 6-3 ベネズエラ ワールドカップ 2011/10/14 アメリカ 7-4 ベネズエラ ワールドカップ 2015/11/11 アメリカ 5-7 ベネズエラ プレミア12 2017/3/15 アメリカ 4-2 ベネズエラ WBC 2021/6/5 アメリカ 4-2 ベネズエラ 五輪予選 2024/11/11 アメリカ 3-5 ベネズエラ プレミア12 2024/11/23 アメリカ 6-5 ベネズエラ プレミア12 2024/11/24 アメリカ 6-1 ベネズエラ プレミア12

アメリカvsベネズエラはどこで見られる？

WBC2026決勝のアメリカvsベネズエラは、『Netflix(ネットフリックス)』で独占ライブ配信。その他のプラットフォームによる中継は行われない。

試合は日本時間3月18日(水)午前9:00に開始されるが、『Netflix』の配信は午前8:00にスタート予定だ。

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WBC 2026｜関連情報

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