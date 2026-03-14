第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本時間の3月14日(土)より決勝ラウンドが開催。侍ジャパン（野球日本代表）は連覇に向けて同15日(日)に準々決勝を迎える。

本記事では、WBC2026における野球日本代表(侍ジャパン)戦の最新試合のテレビ中継予定および、放送の有無について紹介する。

WBC2026準々決勝 日本戦のテレビ中継予定は？

WBC2026の試合は、日本戦を含めすべて動画配信サービス『Netflix（ネットフリックス）』が日本国内で独占ライブ配信する。そのため、地上波の民放各局やNHK、BS・CSなどのテレビ放送で生中継されることはない。WBCの映像視聴は『Netflix』一択となる。

WBCを独占配信する『Netflix』ではスマートテレビやFire TV Stickなどのストリーミングデバイス、PlayStation 5といったゲーム機にも対応しており、テレビの大画面で視聴することも可能だ。さらに、スマートフォンやタブレット、パソコンからも視聴できるため、外出先からリアルタイムで侍ジャパンの試合を楽しむこともできる。

チャンネル 形態 生中継 録画放送 Netflix ネット 〇 〇 民放各局 地上波テレビ × × NHK 地上波・衛星放送 × × 衛星各局(BS・CS) 衛星放送 × × TVer ネット × × DAZN ネット × × Amazonプライムビデオ ネット × × TVer ネット × × ABEMA ネット × ×

Netflix（ネットフリックス）の他に中継はある？無料で見る方法は？

Netflix

WBC2026の日本戦を『Netflix（ネットフリックス）』以外で映像視聴する方法はない。一方でラジオにおいては『ニッポン放送』が侍ジャパンの試合のみを全試合ラジオ中継を実施している。このため無料で映像視聴は不可となる。

『Netflix』では当日のライブ配信や終了した試合の見逃し配信、関連するドキュメンタリー作品が充実。特にNetflixドキュメンタリーシリーズ「DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実」は侍ジャパンの監督や選手、対戦国など、当事者たちへの徹底取材で紐解く全4話の構成となっており、もちろん追加料金なしの見放題で視聴可能となっている。

その他、過去大会のダイジェストやWBC2026に参加する全20カ国の情報を予習できる「2026 ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールA～D紹介」など、『Netflix』ならではのハイクオリティなオリジナル作品が盛りだくさんとなっている。

WBC2026決勝ラウンド｜日本戦の中継スケジュール・実況解説予定

『Netflix（ネットフリックス）』におけるWBC2026日本戦の配信スケジュールは以下の通り。実況・解説についても豪華な面々が揃っている。

Netflix（ネットフリックス）のWBC決勝ラウンド・日本戦の中継情報

開始日時 ラウンド 対戦カード 実況 解説 ゲスト 2026年3月6日(金)

19:00 準々決勝 日本 vs ベネズエラ 平松修造 黒田博樹

高橋由伸 ラーズ・ヌートバー

内川聖一

渡辺謙(アンバサダー) 2026年3月7日(土)

19:00 準決勝

(※準々決勝で勝利した場合) (日本vsベネズエラの勝者) vs (イタリアvsプエルトリコの勝者) 未定 未定 未定 2026年3月8日(日)

19:00 決勝

(※準決勝で勝利した場合) 未定 vs 未定 未定 未定 未定

Netflix（ネットフリックス）のおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】