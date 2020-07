Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Prosegue il 30esimo turno di Serie A: nel pomeriggio l'Inter ospita il Bologna, in serata il big match tra Napoli e Roma.

Dopo le tre partite di ieri, il 30esimo turno di si conclude quest'oggi con sette gare piuttosto interessanti che coinvolgono squadre in lotta per tutti gli obiettivi.

Ad aprire la domenica di Serie A è il match tra e , in programma alle ore 17:15. L'incontro sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN attraverso l'applicazione scaricabile su dispositivi portatili come smartphone e tablet, o accedendo al sito ufficiale direttamente dal pc. Si potrà assistere all'evento in collegando il proprio televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox e scaricando l'applicazione dedicata. Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno guardare la partita sul canale DAZN1.

L'Inter non può permettersi passi falsi per non perdere il passo di e in cima alla classifica: il 6-0 rifilato al è un'ottima iniezione di fiducia per i nerazzurri, attesi dagli uomini di Mihajlovic che sono reduci dal pareggio interno contro il al 'Dall'Ara', maturato grazie alle reti messe a segno da Barrow e Simeone.

Brescia- (calcio d'inizio alle 19:30) sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite e 486 del digitale terrestre). Streaming disponibile per gli abbonati con il servizio SkyGo che permette di godere della visione dei programmi dell'emittente su dispositivi portatili come smartphone, tablet e pc. In alternativa si potrà usifruire del servizio Now Tv.

Una sorta di ultima spiaggia per il Brescia, fanalino di coda solitario della Serie A: avversario un Verona in piena lotta per la zona , obiettivo impronosticabile ad inizio stagione per i ragazzi allenati da Ivan Juric. 'Rondinelle' costrette a vincere per continuare a sperare in una salvezza che, attualmente, è distante otto lunghezze.

La sfida tra Cagliari e in programma alle ore 19:30 sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati avranno a disposizione il servizio offerto da Sky Go, la cui applicazione è scaricabile su tablet, pc e smartphone. Si potrà assistere all'incontro anche acquistando il pacchetto dedicato su Now Tv.

Il Cagliari deve fare punti per continuare ad inseguire un posto nella prossima Europa League. Qualificazione in Champions ipotecata invece per l'Atalanta che può vantare un vantaggio di ben dodici punti sulla quinta, divario difficilmente colmabile a nove giornate dal termine del campionato.

- sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport (numero 484 del digitale terrestre e 253 del satellite). Streaming disponibile su Sky Go che permette agli abbonati di guardare tutti i programmi dell'emittente satellitare su pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà puntare su Now Tv acquistando uno dei pacchetti riservati alla Serie A.

Fiorentina impelagata nella lotta per non retrocedere e bisognosa di punti per evitare di avere brutte sorprese a fine stagione. Parma a quattro punti dal settimo posto che, ad oggi, consentirebbe l'accesso alla prossima Europa League.

Lo scontro salvezza tra e andrà in scena domenica 5 luglio 2020 alle ore 19:30. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: per seguire la gara del Ferraris basterà accedere all'app, scaricabile su pc, smartphone e tablet, o in alternativa collegare la propria televisore ad una console di gioco, PlayStation o Xbox, ad un dispositivo Amazon Fire TV o Google Chromecast o infine utilizzando una moderna smart tv con l'applicazione già presente.

Grazie al successo dell'ultimo turno di campionato, la Sampdoria si è leggermente allontanata dalla zona calda ed ora, nel proprio stadio anche se senza tifosi ha l'opportunità di staccare ulteriormente le posizioni pericolanti, lasciando la SPAL a -12 in caso di tre punti. Beffata dal nel finale, per la squadra di Di Biagio è l'ennesima ultima spiaggia: solo il successo come risultato finale poter poter ancora sperare nella salvezza.

A Udine match essenziale e probabilmente molto equilibrato: ci si gioca punti essenziali in chiave salvezza, nessuno può sbagliare o permettersi di pareggiare. La sfida della Dacia Arena verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky: per assistervi basterà sintonizzarsi su Sky Sport, canale numero 254 del satellite e 485 del digitale terrestre. O in alternativa seguirla in streaming grazie a Sky Go, app da scaricare su pc, tablet o cellulare, o a Now Tv.

L'impresa contro la Roma ha ridato speranza all' , che si trova ora a diverse lunghezze dal terzultimo posto. Nel farlo ha lasciato dietro proprio il , che deve alzare la testa a tutti i costi visto il solo punto di distanza dall'ultimo posto che significa retrocessione, per ora occupato dal . Una gara a cui diverse squadre di Serie A in pericolo guarderanno per avere buone nuove.

Nell'ultimo turno sono state entrambe sconfitte e per loro la 2020/2021 è pura utopia. L'Atalanta è troppo distante, ora il quinto posto è il grande obiettivo: gli azzurri proveranno ad agganciare i giallorossi in classifica: sono solo ter infatti i punti che separano le due squadre. Partenopei già sicuri dei gironi di Europa League grazie alla Coppa , mentre per la squadra di Fonseca c'è da fare i conti con diverse squadre in ascesa e pronte a fare la voce grossa nelle prossime gare.

La gara tra e Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il big match sarà visibile su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite). Come sempre, anche in questo caso, basterà scaricare Sky Go su tablet, pc e smartphone per seguire la gara in diretta streaming: ovviamente solo per gli abbonati al pacchetto specifico. Presente anche l'opzione Now Tv.