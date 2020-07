Napoli-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli sfida la Roma nel Derby del Sole della 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 luglio 2020

5 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa la Roma di Paulo Fonseca nel Derby Sole, anche chiamato Derby del Sud, posticipo domenicale serale della 30ª giornata di . I partenopei, sesti in classifica con 45 punti, frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, sono già sicuri di un posto nella prossima , ma puntano a chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

I capitolini, invece, quinti a quota 48 punti, con un cammino di 14 vittorie, 6 pareggi e 9 k.o., devono guardarsi le spalle dal ritorno di altre squadre per non correre il rischio di scivolare indietro in classifica e mancare l'obiettivo minimo stagionale.

Le due formazioni si sono fronteggiate altre 72 volte in Serie A in casa dei campani: questi ultimi conducono nelle statistiche con 31 successi interni, 22 pareggi e 19 vittorie per i giallorossi. La Roma ha però vinto 2 delle ultime 3 sfide giocate al San Paolo (con un pareggio). L'ultima volta che i padroni di casa si sono aggiudicati il Derby del Sole è stato il 1° novembre 2014, con un 2-0 della squadra guidata da Rafa Benítez sui giallorossi di Rudi Garcia grazie alle reti di Higuain e Callejón, quest'ultimo ancora in forza agli azzurri.

Nelle fila del Napoli gioca l'ex Kostas Manolas: il greco ha collezionato 156 partite e 5 goal con la Roma prima di trasferirsi in Campania. Il polacco Arkadiusz Milik, autore di 10 goal in campionato, è il miglior realizzatore del Napoli nel torneo, meglio di lui ha fatto Edin Dzeko, il bomber dei giallorossi, che ha messo insieme 14 reti fino a questo momento.

Il k.o. fuoricasa con l'Atalanta ha spezzato la serie di vittorie consecutive del Napoli che durava da 5 gare, mentre la Roma, che ha perso in casa l'ultimo match contro l'Udinese, in precedenza aveva rimediato 3 vittorie di fila e una sconfitta contro il Milan. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-ROMA

Napoli-Roma si disputerà la sera di domenica 5 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio del Derby del Sole, che sarà il 146° in Serie A, è in programma per le ore 21.45.

Il big match Napoli-Roma sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite).

Il Derby del Sole Napoli-Roma sarà visibile anche in diretta per gli abbonati Sky attraverso Sky Go. La partita potrà dunque essere seguita sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook, scaricando l'applicazione oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Ci sarà inoltre la possibilità di vedere Napoli-Roma in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi accompagnerà all'attesa sfida Napoli-Roma con la sua diretta testuale. Collegandovi sul sito già nelle ore che precedono la gara troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, per poi avere gli aggiornamenti live minuto per minuto del match fino al fischio finale.

Gattuso avrà tutti a disposizione per il confronto diretto con la Roma. Nel tridente d'attacco potrebbe essere rilanciato lo spagnolo Callejón al posto di Politano, titolare nella sfida infrasettimanale con l' . Al suo fianco agiranno con ogni probabilità Mertens e Insigne, con Milik ancora in panchina. A centrocampo la regia sarà affidata nuovamente a Demme, con Fabian Ruiz e Zielinski ai suoi lati come mezzali. Visto il colpo alla testa rimediato a Bergamo da Ospina, in porta potrebbe giocare Meret. Davanti a lui una difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui favoriti come terzini su Hysaj e Ghoulam, e Maksimovic, in vantaggio su Manolas, centrale accanto a Koulibaly.

Dopo aver rifiatato per un po' contro l' , Edin Dzeko tornerà al centro dell'attacco giallorosso. Fonseca si affiderà a lui per provare a scardinare la difesa del Napoli, e alle sue spalle potrebbe schierare nella linea dei trequartisti Carles Pérez e Kluivert ai lati di Lorenzo Pellegrini, al rientro dalla sanzione del Giudice sportivo. Dalla panchina Pastore e Under, mentre è squalificato Perotti dopo il rosso rimediato in settimana. In mediana è probabile il ritorno di Veretout accanto a Cristante dopo il turno di stop. Infortunato il portiere titolare Pau López, fra i pali è chiamato agli straordinari Mirante. In difesa Spinazzola è in vantaggio su Zappacosta come terzino destro, mentre a sinistra agirà Kolarov e in mezzo Fazio è in vantaggio su Mancini per far coppia con l'inglese Smalling.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.