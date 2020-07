Udinese-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese sfida il Genoa nello scontro salvezza della 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 5 luglio 2020

5 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L' Udinese di Luca Gotti affronta in casa il Genoa di Davide Nicola nella sfida salvezza della 30ª giornata di . I friulani occupano il 13° posto in classifica con e a quota 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, i liguri sono quartultimi con 26 punti conquistati e un cammino di 6 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte.

Le due squadre si sono sfidate altre 25 volte in Serie A in casa dell'Udinese, che conduce sul piano statistico con 14 affermazioni a fronte di 6 pareggi e 5 successi dei rossoblù. L'ultimo exploit del Grifone in trasferta con l'Udinese risale al 2 novembre 2014, con un 4-2 fuori casa determinato dalle reti di Marchese, Iago Falque, Matri e Kucka. Da allora nei 4 incroci più recenti sono arrivati un pareggio e 3 vittorie di fila dei bianconeri.

L'Udinese ha collezionato un pareggio, 2 k.o. di fila e una vittoria in trasferta contro la Roma nelle ultime 4 partite di campionato, il Genoa invece ha rimediato una vittoria, 2 sconfitte, fra cui quella nella gara più recente contro la Juventus , e un pareggio.

L'attaccante Kevin Lasagna è il bomber dell'Udinese con 7 reti all'attivo, mentre Goran Pandev e Domenico Criscito sono i giocatori più prolifici del Grifone, sempre a quota 7 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Udinee-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO UDINESE-GENOA

Udinese-Genoa si disputerà la sera di domenica 5 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. La partita, che sarà la 52ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 19.30.

Lo scontro salvezza Udinese-Genoa potrà essere seguito in diretta tv su Sky al canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

La gara Udinese-Genoa sarà altresì visibile per gli abbonati Sky in diretta mediante Sky Go , sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android.

Il confronto della Dacia Arena potrà inoltre essere seguito in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv , il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà inoltre ai suoi lettori di seguire lo scontro salvezza Udinese-Genoa anche in diretta testuale sul sito . Collegandovi con il portale, potrete avere gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Due assenze per Gotti, con Mandragora che si aggiunge a Prodl dopo il grave infortunio. Pochi dubbi di formazione per il tecnico dei friulani, che ha solamente qualche incertezza in attacco, reparto dove il redivivo Teodorczyk e Nestorovski contendono una maglia alla coppia titolare composta da Lasagna e Okaka. Per il resto gli altri reparti sono praticamente definiti, salvo problemi dell'ultim'ora. In porta agirà l'argentino Musso, con Rodrigo Becão, Troost-Ekong e Nuytinck a comporre la linea difensiva a tre. Sulle due fasce a destra Stryger Larsen è favorito su Ter Avest, così come a sinistra Sema su Zeegelaar, mentre De Paul e Fofana saranno le due mezzali ai lati del regista Jajalo.

Anche i dubbi di Nicola sembrano concentrarsi sul reparto offensivo, con una contesa a tre fra Iago Falque, Sanabria e Favilli per una maglia da titolare accanto a Pinamonti. Ancora out capitan Criscito , al suo posto sulla fascia sinistra dovrebbe essere confermato Barreca, mentre Biraschi è favorito su Ankersen sull'out di destra. In mezzo Sturaro sarà probabilmente il playmaker dei rossoblù, che non avranno a disposizione nemmeno Schöne, squalificato. Behrami e Barreca agiranno ai suoi lati come mezzali. In difesa, davanti a Perin, non dovrebbero esserci sorprese, con Romero, Soumaoro e Masiello a comporre la linea a tre.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Sturaro, Cassata, Barreca; Pinamonti, Iago Falque.