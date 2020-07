Sampdoria-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria sfida la SPAL nello scontro salvezza della 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Partita: -SPAL

Data: 5 luglio 2020

Orario: 19.30

La Sampdoria di Claudio Ranieri e la SPAL di Gigi Di Biagio si sfidano nello scontro salvezza della 30ª giornata di . I doriani si trovano al 16° posto con 29 punti in classifica, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte, molto più negativa è la situazione degli emiliani attualmente al penultimo posto a quota 19 punti, con 5 successi, 4 pareggi e 20 k.o. rimediati.

I blucerchiati hanno affrontato gli estensi altre 17 volte nella storia della Serie A, con un bilancio leggermente favorevole di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 affermazioni biancazzurre. Gli ultimi 5 incroci hanno visto tuttavia altrettante vittorie della formazione genovese. Per trovare l'ultima vittoria esterna della SPAL sulla Sampdoria bisogna andare al 7 ottobre 1962, ben 58 anni fa: 0-1 finale con rete decisiva siglata dal brasiliano Carlos De Souza.

Nelle ultime 4 partite disputate la Sampdoria ha rimediato 3 sconfitte consecutive e una vittoria esterna contro il Lecce, mentre il pareggio interno contro il Milan ha posto fine ad una serie negativa della SPAL di 5 sconfitte di fila.

Fabio Quagliarella, con 9 goal all'attivo, è il bomber dei blucerchiati, Andrea Petagna, invece, autore di 12 centri stagionali e destinato a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione, è il miglior realizzatore dei biancazzurri. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-SPAL

Sampdoria-SPAL si giocherà la sera di domenica 5 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita, che sarà la 36ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 19.30.

La sfida salvezza Sampdoria-SPAL sarà visibile in diretta su DAZN. I clienti potranno vederla anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per chi avesse aderito all'offerta Sky-DAZN, Sampdoria-SPAL sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno anche vedere Sampdoria-SPAL in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet e su pc e notebook, scaricando la app e successivamente installandola e selezionando la partita dal palinsesto, o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una volta terminato il match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand dopo pochi minuti.

I lettori di Goal avranno anche la possibilità di seguire Sampdoria-SPAL in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con goal, eventi e azioni salienti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Brutte notizie per Ranieri dall'infermeria, visto che il bomber Quagliarella continua a lavorare a parte e difficilmente scenderà in campo contro la SPAL. Nell'attacco blucerchiato potrebbe dunque essere riproposto La Gumina in coppia con Gabbiadini, con l'uruguayano Ramírez trequartista alle loro spalle. Out a centrocampo anche Thorsby, squalificato, Vieira dovrebbe essere in regista, con Ekdal e Jankto ai suoi lati ad agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Audero, coppia centrale formata da Yoshida e Colley (Tonelli e Ferrari sono infortunati), Bereszynski a destra e Murru in vantaggio a sinistra su Augello.

Di Biagio potrebbe dar fiducia a Floccari nel tandem d'attacco come partner di Petagna dopo l'eurogoal segnato al . Gli estensi avranno invece squalificato D'Alessandro, il che potrebbe spingere il tecnico biancazzurro ad affidarsi a Castro sulla fascia destra, mentre a sinistra, k.o. Fares, sarà probabilmente Sala a partire dal 1'. In mezzo Missiroli in cabina di regia e al suo fianco uno fra Murgia e Dabo. Ancora out Berisha, toccherà nuovamente a Letica difendere la porta degli emiliani. Davanti a lui la difesa sarà composta dai terzini Cionek e Reca e da Vicari e Felipe come coppia centrale.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto; Ramírez; Gabbiadini, La Gumina.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Castro, Missiroli, Murgia, Sala; Floccari, Petagna.