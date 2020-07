Cagliari-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida in casa l'Atalanta nella 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 5 luglio 2020

5 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Walter Zenga prova a sbarrare la strada alla lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini, avversaria dei sardi nella 30ª giornata di . La Dea, 4ª in classifica, ha di fatto scavato un solco fra sé e il 5° posto occupato dalla , ormai distante 12 lunghezze, garantendosi in tal modo, in attesa della matematica, la quasi certezza della partecipazione alla anche nella prossima stagione.

I bergamaschi hanno 60 punti, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 5 k.o., e hanno realizzato al momento la bellezza di 82 goal, il che li rende la squadra più prolifica dell'intero campionato.

Situazione diversa per il Cagliari, che tuttavia grazie ai recenti risultati positivi può ancora sperare in un piazzamento che gli consenta di giocare l' il prossimo anno: i rossoblù occupano il 9° posto a pari merito con il a quota 39 punti, con un cammino di 10 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. Gli isolani hanno al momento un ritardo di 4 lunghezze dal 7° posto occupato dal .

I nerazzurri dovranno fare i conti con un bilancio negativo nelle sfide in trasferta contro il Cagliari: su 25 gare, i rossoblù ne hanno infatti vinto 14, pareggiato 7 e perso 4. Gli ultimi 4 incroci fra le due formazioni, tuttavia, hanno visto 2 vittorie per parte. Nel match di andata la squadra isolana, allora allenata da Maran, si impose 2-0 grazie ad un autogoal di Pasalic e a una rete di Oliva.

La Dea è reduce da una serie positiva di 7 vittorie consecutive in campionato, l'ultima delle quali in casa contro il Napoli, mentre i rossoblù hanno collezionato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio esterno contro il Bologna nelle ultime 4 gare disputate.

Il brasiliano João Pedro è il miglior marcatore del Cagliari con 17 goal realizzati, Josip Ilicic e Luis Muriel si dividono invece lo scettro di bomber dell'Atalanta in campionato a quota 15 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-ATALANTA

Cagliari-Atalanta si disputerà la sera di domenica 5 luglio 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari e senza pubblico per rispetto del protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'emergenza da Covid-19. La partita, che sarà la 52ª in Serie a fra le due squadre, avrà inizio alle ore 19.30.

Il confronto della Sardegna Arena, Cagliari-Atalanta, sarà trasmesso in diretta in tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per gli abbonati alla piattaforma satellitare sarà possibile seguire Cagliari-Atalanta anche in diretta attraverso Sky Go. La gara sarà visibile sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su personal computer e notebook, scaricando l'applicazione o collegandosi con il sito ufficiale del servizio.

Una seconda possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione anche delle gare di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi su Goal potrete seguire Cagliari-Atalanta anche in diretta testuale. Sul sito troverete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'avvio fino al termine del match.

Situazione d'emergenza in difesa per Zenga, che dovrà far fronte a diverse assenze per infortunio: il tecnico rossoblù spera di poter recuperare almeno uno fra Klavan, Ceppitelli e Walukiewicz. Diversamente, davanti a Cragno partirebbe nuovamente dal 1' Pisacane, comunque non al meglio per via della frattura di 2 costole. Accanto a lui il baby Carboni e il greco Lykogiannis, adattato a centrale sinistro in una retroguardia a 3. Qualche problema anche a centrocampo, considerata la squalifica a sinistra di Luca Pellegrini. La soluzione potrebbe essere rappresentata dallo spostamento di Mattiello sulla corsia mancina - con l'inserimento in mezzo di Cigarini accanto a Rog, e Nandez esterno destro - oppure l'allagamento di Ionita sull'out. Davanti spazio alle due punte João Pedro e Simeone.

Gasperini può disporre dell'intero organico. Davanti potrebbe rivedersi Ilicic accanto al Papu Gomez sulla trequarti, con Muriel al posto di Duvan Zapata nel ruolo di centravanti, ma occhio anche a Malinovskyi, di nuovo a disposizione dopo la squalifica. Sulle due fasce Hateboer a destra e Gosens a sinistra, mentre in mezzo Freuler dovrebbe affiancare l'olandese De Roon. In difesa potrebbe essere il recuperato Palomino a guidare la linea a tre con Toloi e Djimsiti. In porta giocherà invece Gollini.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Ionita; Simeone, João Pedro.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Muriel.