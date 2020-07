Inter-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter sfida in casa il Bologna nella 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

- Data: 5 luglio 2020

5 luglio 2020 Orario: 17.15

17.15 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

L'Inter di Antonio Conte apre la domenica della 30ª giornata di sfidando al Meazza il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Per i nerazzurri, terzi in classifica con 64 punti, frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, prosegue la rincorsa alle prime due posizioni della graduatoria, con la distante 4 lunghezze e la capolista 8.

Gli emiliani invece si trovano in 11ª posizione a quota 38, con un cammino di 10 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, e vogliono giocarsi fino alla fine le loro chance di conquistare un posto per la prossima , con il 7° posto che dista soltanto 5 lunghezze.

Nei 72 precedenti in Serie A in casa dei nerazzurri, il bilancio sorride a questi ultimi con 40 successi, 21 pareggi e 11 affermazioni dei rossoblù, che hanno tuttavia conquistato i 3 punti in palio nell'ultimo incrocio della scorsa stagione, deciso da un colpo di testa del paraguayano Santander.

Nel confronto saranno ben 3 gli ex interisti protagonisti con il Bologna: oltre al tecnico Sinisa Mihajlovic (25 presenze e 5 goal da giocatore con la maglia nerazzurra sulle spalle e in seguito il ruolo di vice-allenatore di Mancini dal 2004 al 2006), l'attaccante Rodrigo Palacio (140 presenze e 39 reti in nerazzurro in Serie A) e il centrocampista Gary Medel (91 presenze e una rete con i milanesi).

Mentre l'Inter ha ottenuto 3 successi, fra cui l'ampio 6-0 infrasettimanale contro il Brescia, e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate in campionato, il Bologna è reduce da 2 sconfitte consecutive, una vittoria e un pareggio nell'impegno contro il Cagliari al Dall'Ara.

Con un bottino di 19 centri stagionali in Serie A, il belga Romelu Lukaku è il bomber stagionale dei nerazzurri. Riccardo Orsolini, autore di 8 reti fino a questo momento, è invece il giocatore più prolifico dei felsinei. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-BOLOGNA

Inter-Bologna si disputerà il pomeriggio di domenica 5 luglio alle ore 17.15 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara sarà senza spettatori sugli spalti in ottemperanza al protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 17.15.

Sarà DAZN a trasmettere la sfida Inter-Bologna in diretta . La gara sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Inter-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky, inoltre, potranno seguire il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Oltre che in tv, i clienti DAZN potranno seguire Inter-Bologna in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android, e su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della sfida, gli utenti potranno inoltre prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Inter-Bologna anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, con i goal, gli eventi e le azioni salienti della partita.

Conte avrà ancora in infermeria Vecino e Sensi, e Skriniar dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica, ma per il resto potrà disporre dell'intero organico. Davanti è probabile la riproposizione della coppia composta dal belga Lukaku e Lautaro Martínez, anche se non è da escludere l'impiego al posto di quest'ultimo del cileno Alexis Sánchez. Alle loro spalle ancora una volta agirà il danese Eriksen. In mediana ballottaggio per il ruolo di mezzala sinistra fra Gagliardini e Barella, con il primo in vantaggio, mentre in cabina di regia dovrebbe rivedersi Brozovic, che ha superato i suoi problemi fisici. Duello anche sulle due fasce: per questioni legate al turnover a destra Candreva parte favorito su Moses, come a sinistra Biraghi su Young. Davanti a capitan Handanovic, in difesa D'Ambrosio parte favorito su Ranocchia per completare la linea a tre con De Vrij e Bastoni.

Mihajlovic è orientato a confermare il grosso della formazione che ha pareggiato in settimana al Dall'Ara con il . Fra i pali ci sarà Skorupski, davanti all'estremo difensore il giapponese Tomiyasu e Dijks, favorito su Krejci, agiranno da terzini, mentre al centro sarà confermata la coppia Danilo-Bani. Probabile novità invece in mediana, dove, accanto a Medel, è possibile inserimento di Nico Domínguez al posto di Schouten, parso sotto tono contro i sardi. Davanti Palacio sarà il riferimento offensivo, con Orsolini, Soriano e Barrow, quest'ultimo in vantaggio su Sansone, a sostegno sulla trequarti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martínez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar., Bani, Dijks; Nico Domínguez, Medel; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.