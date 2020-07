Parma-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma affronta in casa la Fiorentina nella 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 luglio 2020

5 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Parma di Roberto D'Aversa ospita la Fiorentina di Beppe Iachini nella 30ª giornata del campionato di . I ducali si trovano al 9° posto in classifica a pari merito con il con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, e distano al momento 4 lunghezze dal 7° posto che significherebbe .

I viola invece navigano a centro classifica e dividono con 31 punti e un cammino di 7 successi, 10 pareggi e 12 k.o. il 13° posto con e . Per i toscani non ci sono particolari obiettivi nel finale di stagione, se non quello di conquistare il prima possibile la salvezza matematica.

Fra le due squadre sono 22 i precedenti disputati in casa degli emiliani in Serie A e registrano una prevalenza di pareggi (10) a fronte di 8 successi gialloblù e 4 vittorie toscane. L'ultima affermazione dei viola al Tardini risale ad oltre 12 anni fa: il 13 gennaio 2008 la Fiorentina si impose 2-1 con una doppietta di Mutu a vanificare il provvisorio pareggio firmato da Coly. Da allora ci sono stati 2 successi del Parma (nei 2 incroci più recenti) e ben 5 pareggi.

Altre squadre

Gli emiliani vengono da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte consecutive, l'ultima nella combattuta sfida contro il Verona, i toscani invece hanno ottenuto 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate.

Il centravanti danese Andreas Cornelius è il bomber del Parma con 11 goal segnati in campionato, mentre Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono i giocatori più prolifici dei viola con 6 centri ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-FIORENTINA

Parma-Fiorentina si giocherà la sera di domenica 5 luglio 2020 nella cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma. La gara, che sarà la 46ª in Serie A fra le due formazioni, si disputerà senza pubblico sugli spalti per rispetto di quanto previsto dal protocollo adottato per contrastare l'emergenza da Coronavirus e avrà inizio alle ore 19.30.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la gara Parma-Fiorentina, che sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Naturalmente la sfida Parma-Fiorentina sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia su personal computer e notebook. Basterà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Anche Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, inoltre, acquistando uno dei pacchetti proposti, offre la visione delle partite di Serie A, fra cui Parma-Fiorentina.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal consentirà ai suoi lettori di seguire Parma-Fiorentina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul portale, troverete dunque gli aggiornamenti live minuto per minuto del match, con goal, eventi e azioni importanti della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

D'Aversa dovrebbe puntare nuovamente sul tridente composto da Kulusevski, Gervinho e Cornelius, anche se quest'ultimo non è al meglio e potrebbe rifiatare. A centrocampo, out Hernani per squalifica, Kucka e Kurtic dovrebbero agire da mezzali ai lati del playmaker Scozzarella, quest'ultimo favorito su Brugman. In difesa ballottaggio per il ruolo di terzino destro fra Darmian e Laurini, con il primo in leggero vantaggio. A sinistra agirà Gagliolo e in mezzo la coppia composta da Iacoponi e Bruno Alves. In porta giocherà Sepe.

Iachini sembra orientato ad adottare il 4-3-3 come modulo. In questo caso Chiesa e Ribery agirebbero ai lati di Cutrone nel tridente offensivo viola. In mediana Pulgar sarà il playmaker, con doppio ballottaggio fra Duncan e Benassi e fra Castrovilli e Badelj per il ruolo di mezzali. Dubbi anche in difesa, con il rientrante Caceres sicuro del posto ai danni di uno tra Lirola o Dalbert, mentre Milenkovic e capitan Pezzella formeranno la coppia centrale davanti al portiere Dragowski.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Dalbert; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Cutrone, Ribery.