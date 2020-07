Brescia-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia ospita il Verona nella 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 luglio 2020

5 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Brescia di Diego López affronta in casa il Verona di Ivan Juric nella 30ª giornata del campionato di . La situazione in classifica dei lombardi è quasi disperata: le Rondinelle sono all'ultimo posto con 18 punti e un cammino di 4 successi, 6 pareggi e 19 sconfitte, e devono mettere in cascina più punti possibili se non vogliono ritrovarsi nel giro di pochi turni con la matematica certezza della retrocessione in Serie B.

Discorso molto diverso per gli scaligeri, ottavi con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 9 k.o., e in piena bagarre per la conquista di un posto per la prossima . La settima posizione è distante infatti per loro appena una lunghezza.

Analizzando però i 4 precedenti finora disputati fra le due squadre in casa del Brescia, emerge come i Mastini non abbiano mai vinto in trasferta contro la Leonessa. Il bilancio è infatti di 3 pareggi e un successo dei lombardi. L'ultimo precedente risale al 7 aprile del 2002, quando le due formazioni pareggiarono 0-0. Nel confronto di andata disputato al Bentegodi, invece, i veneti si imposero 2-1 grazie alle reti di Salcedo e Pessina.

Il Brescia è reduce da 2 sconfitte, fra cui quella molto pesante contro l'Inter al Meazza, e 2 pareggi nelle ultime 4 partite, il Verona invece viene da 2 vittorie, la più recente nel turno infrasettimanale contro il Parma, una sconfitta e un pareggio.

Nei lombardi spiccano le 6 reti stagionali di Alfredo Donnarumma, miglior realizzatore dei suoi, mentre Samuel Di Carmine, autore anch'egli di 6 goal, è il giocatore più prolifico della squadra gialloblù. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-VERONA

Brescia-Verona si giocherà la sera di domenica 5 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 10ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 19.30.

La sfida Brescia-Verona sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite, numero 486 del digitale terrestre).

Qualora lo preferissero, gli utenti Sky potranno seguire Brescia-Verona anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia su pc e notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Per tutti gli altri c'è anche la possibilità di vedere Brescia-Verona acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Tifosi e appassionati potranno seguire Brescia-Verona anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul sito avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con goal, azioni salienti ed eventi del match dall'inizio fino al fischio finale.

Diego López dovrebbe riproporre uno schieramento sulla falsariga di quello visto all'opera nelle ultime settimane, nonostante il pesante k.o. del Meazza contro l' . Davanti Torregrossa potrebbe spuntarla su Ayé per far coppia con Alfredo Donnarumma, mentre alle loro spalle agirà Zmrhal. A centrocampo Tonali opererà in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Bjarnason e Dessena. In difesa, visto il perdurare dell'indisponibilità di Chancellor e Cistana, Papetti e Matejucomporranno la coppia centrale, con Sabelli a destra e Semprini favorito a sinistra su Martella. A difendere la porta sarà invece Joronen.

Juric potrebbe rilanciare in attacco il polacco Stepinski, visto che Di Carmine è stato particolarmente 'spremuto' nelle ultime uscite ed è parso un po' affaticato nell'ultimo impegno contro il . Dietro il polacco, considerata la squalifica di Pessina, toccherà a Verre affiancare Zaccagni. Sulle corsie laterali agiranno i titolari Faraoni e Lazovic, così come in mezzo saranno confermati Amrabat e il regista Miguel Veloso. Dietro, davanti al portiere Silvestri, linea a tre composta da Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zrmhal; Torregrossa, A. Donnarumma.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.