Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Fiorentina, ufficiale la cessione di Maxi Olivera

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 24 dicembre.

Le ultime notizie sulle trattative del calciomercato di gennaio.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il comunicato viola sul classe 1992. " ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Club Olimpia di Asuncion, squadra che partecipa alla Prima Divisione Paraguaiana per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, del calciatore Maximiliano Olivera. Il Calciatore è già partito per il Paraguay per effettuare le visite mediche ".

La Juventus accelera per mettere le mani su Francisco Trincao, gioiello classe '99 del Braga sul quale c'è anche il forte interesse dell'Inter. Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

Alex Sandro è felice per il rinnovo fino al 2023: "Ho parlato col presidente e so dove vuole arrivare, resterò alla Juventus per molti anni".

Il Napoli ha blindato Koulibaly con un rinnovo da top player, il difensore guadagnerà 6 milioni netti a stagione superando anche Bonucci.

GENOA, NUOVO TENTATIVO PER BERTOLACCI

Secondo 'Il Corriere dello Sport' il Genoa chiederà nuovamente al Milan il cartellino di Bertolacci ma a Prandelli piace anche Montolivo. Tutto fatto per Jandrei.

In caso di mancata vittoria contro il Sassuolo la panchina della Roma potrebbe saltare subito, tra Di Francesco e Paulo Sousa spunta anche Panucci. Lo sponsor è Franco Baldini.

Il Milan avrebbe fatto un sondaggio con Mino Raiola per il messicano Lozano ma il PSV chiede almeno 40 milioni di euro.

La Roma dovrebbe girare Schick alla Sampdoria e pensa di sostituirlo con Batshuayi. In partenza a gennaio anche Marcano, Karsdorp e Coric.

La Juventus sarebbe in netto vantaggio su PSG e Inter per Ramsey, il centrocampista arriverebbe a zero ma chiede un ingaggio da 8 milioni.

Radja Nainggolan, dopo la punizione per motivi disciplinari e in caso di ricca offerta dalla Cina, potrebbe essere ceduto dall'Inter già a gennaio.