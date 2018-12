Roma, Di Francesco sempre in bilico: per la panchina spunta anche Panucci

In caso di mancata vittoria contro il Sassuolo la panchina della Roma potrebbe saltare subito, tra Di Francesco e Paulo Sousa spunta anche Panucci.

Natale sotto esame per Eusebio Di Francesco che deve assolutamente battere Sassuolo e Parma per restare sulla panchina della Roma anche nel 2019.

In caso di mancata vittoria contro la sua ex squadra, infatti, Di Francesco secondo 'Il Messaggero' rischierebbe l'esonero immediato anche se non è ancora chiaro chi potrebbe essere il suo successore.

La prima scelta Paulo Sousa è inviso alla piazza giallorossa, ancora di più dopo la foto con la maglia della Juventus postata su Instagram sabato scorso e poi rimossa.

Ecco allora che nelle ultime ore si è fatta strada la suggestione Christian Panucci, ex giocatore della Roma e attualmente CT dell'Albania con cui ha un contratto fino al novembre del 2019.

Panucci infatti può contare sull'ottimo rapporto con Franco Baldini, uomo di fiducia di Pallotta che potrebbe fare il suo nome al presidente per la successione di Di Francesco.

Intanto in vista del match in programma a Santo Stefano il tecnico ha deciso di concedere alla squadra solo il pranzo di Natale in famiglia mentre i giocatori saranno a Trigoria la mattina per l'allenamento e torneranno nel centro sportivo la sera per il classico ritiro pre-partita..

Il momento d'altronde è davvero troppo delicato per pensare a pandori e panettoni. La panchina della Roma resta in bilico.