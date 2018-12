Calciomercato Roma, Schick verso il prestito alla Sampdoria: obiettivo Batshuayi

La Roma dovrebbe girare Schick alla Sampdoria e pensa di sostituirlo con Batshuayi. In partenza a gennaio anche Marcano, Karsdorp e Coric.

Dopo un anno e mezzo di tante ombre e pochissimi lampi l'avventura di Patrik Schick alla Roma sta per concludersi, almeno temporaneamente.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti l'attaccante ceco nei primi giorni di gennaio verrà girato in prestito alla Sampdoria, dove la Roma spera che Schick possa rilanciarsi e fare vedere le doti già mostrate proprio in maglia blucerchiata nella sua prima stagione italiana.

Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

I giallorossi però a quel punto dovranno ovviamente sostituire Schick e in tal senso l'obiettivo principale è Batshuayi, attaccante attualmente in prestito al Valencia ma di proprietà del Chelsea che valuterebbe con attenzione l'eventuale offerta della Roma.

Schick peraltro non sarà l'unico a cambiare aria già a gennaio dato che in partenza da Trigoria sono dati anche Ivan Marcano, Rick Karsdorp e Ante Coric.

Il primo ha trovato poco spazio ma soprattutto quando ha giocato non ha mai convinto, inoltre una sua eventuale cessione al Siviglia permetterebbe alla Roma anche di registare una discreta plusvalenza. Per sostituirlo si fanno i nomi di Maidana del San Paolo e Nastasic dello Schalke 04.

Karsdorp, arrivato con grandi sperenze dal Feyenoord nell'estate del 2017, complice qualche infortunio di troppo non ha sfondato e ora potrebbe tornare proprio in Olanda.

Le qualità di Coric invece non sono in discussione ma il giovane croato ha bisogno di giocare con continuità e dunque sarà girato altrove: in corsa ci sono al momento Chievo e Bologna.

Anche perché Monchi a centrocampo dovrà invece regalare un rinforzo di peso a Di Francesco., che potrebbe girarlo in prestito alla Roma per 18 mesi. Il gennaio giallorosso, insomma, si annuncia particolarmente caldo.