Calciomercato Milan, Lozano è il sogno: servono 40 milioni di euro

Il Milan, deluso dal rendimento di Higuain, cerca rinforzi in attacco per gennaio e avrebbe chiesto informazioni su Lozano del PSV a Mino Raiola.

Nome nuovo nel calciomercato del Milan che, secondo 'Tuttosport', avrebbe chiesto informazioni a Mino Raiola per arrivare a Hirving Lozano del PSV.

Vedi Frosinone-Milan in esclusiva, live e on demand: clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN

Attaccante di soli 23 anni e in grado di giocare sia come prima che come seconda punta, Lozano sarebbe il profilo perfetto per rinforzare il reparto offensivo del Milan ma gli olandesi per lasciarlo partire chiedono almeno 40 milioni di euro, forti di un contratto che scadrà solo nel 2023.

Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

La sensazione insomma è che Lozano sia destinato a restare solo un sogno, anche perché il Milan deve ancora fare i conti con i paletti dell'UEFA e ha già speso qualcosa come 35 milioni di euro per portare in rossonero Lucas Paquetà.

Sempre che già a gennaio i rossoneri non riescano a piazzare qualcuno sul mercato e in tal senso c'è da registrare l'interessamento del Lipsia per Hakan Calhanoglu, giocatore ritenuto non incedibile dal Milan.

Resta invece sempre da definire il futuro di Gonzalo Higuain dopo le ultime voci secondo cui Sarri starebbe spingendo per portarlo al Chelsea e sarebbe pronto ad offrire in cambio Alvaro Morata, attaccante che già in passato era stato vicino al Milan.

In questo caso però ci sarebbe da convincere anche la Juventus che ancora detiene il cartellino di Higuain e dunque dovrebbe dare l'ok all'eventuale scambio tra Chelsea e Milan. Ecco perché l'operazione ad oggi resta parecchio complicata da definire.