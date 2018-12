Calciomercato Juventus, Ramsey a parametro zero: bianconeri in vantaggio

La Juventus sarebbe in netto vantaggio su PSG e Inter per Ramsey, il centrocampista arriverebbe a zero ma chiede un ingaggio da 8 milioni.

Beppe Marotta è passato all'Inter ma la Juventus continua la politica che, negli ultimi anni, ha portato a Torino campioni del calibro di Pirlo, Khedira, Dani Alves ed Emre Can, solo per citarne alcuni.

Il nuovo obiettivo a parametro zero dei bianconeri è Aaron Ramsey, centrocampista classe 1990 il cui contratto con l'Arsenal scadrà a giugno del 2019 e non verrà rinnovato.

Ovviamente arrivare a Ramsey non sarà facilissimo per la Juventus che, secondo quanto riporta 'Tuttosport', deve guardarsi dall'agguerrita concorrenza delle altre big europee come Barcellona e PSG mentre l'Inter non sembra in grado di corrispondere al giocatore un ingaggio da 8 milioni netti a stagione.

Il nodo infatti è anche economico dato che, come nel caso di Emre Can, per bloccare Ramsey bisognerà comunque pagare un'alta commissione agli agenti e corrispondere al gallese un ingaggio da top player assoluto.

Al momento però secondo 'Tuttosport' la Juventus, che ha già contattato sia i procuratori di Ramsey che l'Arsenal, sarebbe in netto vantaggio anche perché il centrocampista non sembra molto tentato dal PSG e il Barcellona potrebbe preferire il giovanissimo De Jong dell'Ajax.

In bianconero peraltro Ramsey, che può giocare sia come mezz'ala che come trequartista, tornerebbe molto utile ad Allegri specie se in estate Khedira dovesse decidere di provare una nuova esperienza.

Infine per quanto riguarda la finestra di gennaio l'unico possibile colpo della Juventus resta Todibo, che ha rotto col Tolosa e spinge per trasferirsi subito. Spinazzola invece, complici i problemi fisici di Cancelo e Cuadrado, dovrebbe restare almeno fino a giugno.