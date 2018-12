Inter, Nainggolan punito col 'metodo Marotta': la cessione a gennaio è possibile

Nainggolan è il primo a 'pagare' la nuova linea di Marotta e se a gennaio arrivasse una ricca offerta dalla Cina il Ninja potrebbe lasciare l'Inter.

Un fulmine a ciel sereno. O quasi. Le voci sul comportamento non irreprensibile di Radja Nainggolan infatti si rincorrevano da tempo ma in pochi potevano aspettarsi che l'Inter decidesse di punirlo severamente proprio alla vigilia di un match importante come quello in programma contro il Napoli la sera di Santo Stefano.

Invece la punizione è arrivata ufficialmente domenica all'ora di pranzo quando la società nerazzurra ha comunicato la temporanea sospensione di Nainggolan 'per motivi disciplinari'.

Alla base della decisione ci sarebbe l'ennesimo ritardo all'allenamento ma, soprattutto, la volontà di Marotta che pochi giorni dopo il suo insediamento come nuovo amministratore delegato dell'Inter ha subito dettato la linea: niente sconti. Per nessuno.

Esattamente quello che negli ultimi anni è sempre successo alla Juventus, insomma, dove ad esempio un big dello spogliatoio come Bonucci fu mandato sullo sgabello in un ottavo di Champions League dopo un alterco in campo col tecnico Allegri. E pazienza se quell'episodio a fine stagione portò alla rottura tra le parti con tanto di cessione al Milan.

Ecco perché, secondo 'La Gazzetta dello Sport', anche nel caso di Nainggolan l'ipotesi di un clamoroso addio addirittura già a gennaio non è del tutto da escludere.

Se infatti dalla Cina arrivasse un'offerta economicamente vantaggiosa l'Inter sarebbe pronta a sedersi intorno a un tavolo e valutare la fattibilità dell'operazione. Nainggolan non è incedibile, insomma.

Un segnale chiaro di come all'Inter con l'arrivo di Marotta qualcosa sia davvero cambiato ma anche un avviso a Spalletti, che aveva fortemente voluto Nainggolan la scorsa estate e che ora rischia di pagare il comportamento del suo pupillo. Il metodo Marotta, d'altronde, non guarda in faccia nessuno.