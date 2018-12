Calciomercato Juventus, rilancio per Trincao: sfida all'Inter

La Juventus accelera per mettere le mani su Francisco Trincao, gioiello classe '99 del Braga. Contatti in corso, attesa una risposta a breve.

La Juventus, in chiave mercato invernale, per la prima squadra effettuerà esclusivamente movimenti marginali e tutti concentrati in uscita. Moise Kean, in virtù di un minutaggio particolarmente basso, potrebbe tuffarsi in una nuova avventura all'insegna dell'apprendistato.

Per quanto concerne Leonardo Spinazzola, invece, molto dipenderà dalle condizioni di Juan Cuadrado. Qualora il colombiano dovesse ricorrere all'intervento chirurgico, il jolly umbro terminerebbe la stagione sotto la Mole. Viceversa, le offerte non mancherebbero: Genoa e Bologna in pole position.

Lavorare in prospettiva. Questa, sostanzialmente, la linea guida tracciata da Fabio Paratici. Il responsabile dell'area sportiva bianconera, per esempio, non molla Francisco Trincao. Attaccante portoghese di proprietà del Braga, classe 1999. In questo momento, in casa Continassa, il diamante lusitano raffigura una priorità.

E se l'Inter non molla, la sensazione è che i campioni d'Italia – in virtù di una pole position costruita da mesi – vogliano concretamente chiudere l'affare. Da qui, appunto, i recenti colloqui con Jorge Mendes.

Il Braga ragiona in funzione della clausola rescissoria: 15 milioni. La Juventus, invece, su cifre inferiori. Il gradimento del giocatore è totale e, giocoforza, questo aspetto potrebbe spalleggiare l'offensiva bianconera. E, intanto, Paratici fa sul serio. Eccome.