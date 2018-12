Calciomercato Fiorentina, ufficiale la cessione di Maxi Olivera

La società viola ha reso noto di aver ceduto il calciatore Maxi Olivera in prestito con diritto di riscatto all'Olimpia Asuncion.

Comincia ad entrare nel vivo, nonostante il periodo natalizio, il calciomercato invernale. Nella giornata odierna la Fiorentina ha infatti reso nota la cessione del classe 1992 Maxi Olivera all' Olimpia Asuncion .

Il giocatore, già in viaggio per il Paraguay per sostenere le visite mediche, arriva nel suo nuovo club in prestito con diritto di riscatto.

" ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Club Olimpia di Asuncion, squadra che partecipa alla Prima Divisione Paraguaiana per la cessione , a titolo temporaneo con diritto di riscatto , del calciatore Maximiliano Olivera . Il Calciatore è già partito per il Paraguay per effettuare le visite mediche ".

Contratto in scadenza nel giugno del 2022 coi viola, Maxi Olivera quest'anno non è mai sceso in campo con la squadra allenata da Pioli. Solamente 7 le presenze nella stagione 2017-2018.