C Factor: Gennaro Anatriello, una tripletta al Potenza per prendersi Trapani

L’attaccante classe 2004 è appena arrivato in maglia granata e ha regalato al Provinciale un pomeriggio da sogno.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

“Three is the magic number”. Lo diceva una vecchia ma intramontabile canzone e c’è chi, mai come in questo weekend, è totalmente d’accordo.

Chiedere per info a Gennaro Anatriello: i suoi tre goal in quaranta minuti (trentanove e mezzo per la precisione) hanno regalato al Trapani i tre punti contro il Potenza, facendo vivere al pubblico del Provinciale un pomeriggio di gloria.

Una cartolina di presentazione da sogno per il ragazzo napoletano, che dopo i primi sei mesi di campionato vissuti sempre in Sicilia ma con la maglia del Messina, si è trasferito dall’estremo est all’estremo ovest dell’isola. L’obiettivo? Manco a dirlo, continuare a segnare.