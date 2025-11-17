Patrick Tchanhoun

Corrispondente calcistico francese ed europeo

📝 Bio: Sono appassionato di calcio e grande amante della LaLiga fin dalla mia giovane età, segnato dal trio Bale-Benzema-Cristiano. Il mio sogno era diventare calciatore, ma in alternativa ho scelto la strada del giornalismo sportivo. Dopo un Baccalauréat Serie A1 e studi in Comunicazione fino al livello Laurea, mi sono formato nel giornalismo cartaceo prima di passare alla radio e poi al web. Nel 2023, sono entrato a far parte di GOAL come redattore, dopo collaborazioni con diversi media sportivi internazionali. Seguace attento dei Pantere del Benin, ho anche un debole per Algeria, Ghana e Senegal.

⚽ La mia storia con il calcio: Il mio risveglio al calcio iniziò a giugno 2003, durante le qualificazioni alla CAN 2004, con la memorabile vittoria degli Scoiattoli contro il Sudan (3-0), segnata da una doppietta di Oumar Tchomogo e un gol di Mouritala Ogounbiyi. Da quel giorno, la mia passione è cresciuta costantemente, portandomi dalla stampa scritta alle colonne di GOAL, con sempre la stessa voglia di raccontare il calcio.

🎯 Aree di competenza:

LaLiga, Premier League e Ligue 1 (analisi e scrittura)

Calcio africano ed europeo

Grandi competizioni di calcio (CAN, Mondiale, Champions League, Euro)

🌟 Momento calcistico preferito:

Il potente tiro di Sulley Muntari (Ghana) contro l’Uruguay nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2010, che fece vibrare un intero continente, anche se le Black Stars persero poi ai rigori.

