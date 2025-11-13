Pubblicità
Neymar
Patrick Tchanhoun

"Giornalista di me**a": Neymar esplode sui social mentre il Santos rischia la retrocessione

L'ex campione di Barcellona e PSG ha perso nuovamente le staffe in Brasile, prendendosela violentemente con i giornalisti. In campo, il suo ritorno si è rivelato un flop.

Nulla sembra riuscire a calmare Neymar dal momento del suo ritorno in Brasile. L'ex stella del PSG, ora al Santos, ha suscitato non a caso numerose polemiche anche nelle ultime settimane. 

Tra i suoi gesti d'ira in campo e le sue reazioni esplosive fuori dal campo, il giocatore sembra attraversare un periodo delicato. Così come è delicato il momento della sua squadra, che sta continuando a lottare contro la retrocessione.

Questa volta, il brasiliano ha perso le staffe non in campo bensì su Instagram, rispondendo in maniera violenta a una notizia pubblicata da un media locale.

  NEYMAR IN GUERRA CON LA STAMPA

    NEYMAR IN GUERRA CON LA STAMPA

    L'eterna saga Neymar ha conosciuto un nuovo episodio burrascoso. Dopo la sconfitta contro il Flamengo dello scorso weekend, l'attaccante brasiliano ha attirato ancora una volta l'attenzione per motivi extra-sportivi. Mercoledì, sotto un post Instagram di Globo Esporte, il giocatore ha reagito a una pubblicazione che evocava presunte scuse al proprio allenatore, Juan Pablo Vojvoda.

    Invece di chiarire con calma la situazione, Neymar ha scelto l'attacco frontale. Nel commento ha scritto: "Un'altra bugia inventata da un giornalista di merda", accompagnata da emoji che ridono. Una reazione virulenta, tipica del giocatore, che ha immediatamente infiammato i social e provocato un'ondata di reazioni in Brasile.

  TENSIONE PALPABILE

    TENSIONE PALPABILE

    Questo scatto d'ira non è un caso isolato. Domenica scorsa, durante la partita contro il Flamengo, Neymar si era già distinto per una scena di tensione con lo stesso Vojvoda.

    Sostituito a cinque minuti dalla fine, il brasiliano aveva chiesto spiegazioni in diretta: "Mi stai sostituendo? Mi stai sostituendo?", aveva esclamato, visibilmente furioso, prima che l'allenatore argentino cercasse di gettare acqua sul fuoco abbracciandolo.

    Questo nuovo episodio conferma le difficoltà di Neymar nel gestire la propria frustrazione. Tra infortuni ripetuti, prestazioni altalenanti e un comportamento instabile, l'ex Barcellona sta vivendo un periodo complicatissimo dal suo ritorno in patria.

  • Neymar(C)Getty Images

    SANTOS IN CRISI, NEYMAR SOTTO PRESSIONE

    Il ritorno del "figlio prodigo" al Santos avrebbe dovuto simboleggiare una rinascita. Ma l'avventura si sta rivelando un disastro. Nonostante tutta l'attenzione mediatica suscitata dal suo arrivo, il club lotta per evitare la retrocessione. Attualmente quartultimo, il Peixe è a -2 dalla quintultima e ora ogni partita diventa cruciale.

    Neymar, che dovrebbe essere il leader dello spogliatoio, fatica a giustificare questo status. Le sue prestazioni mancano di regolarità e le apparizioni mediatiche mettono in ombra gli sforzi sul campo. Infortunato più volte, il numero 10 non riesce a giocare con continuità e sembra chiudersi in un circolo vizioso di frustrazione e critiche.

  FUTURO INCERTO

    FUTURO INCERTO

    In Brasile iniziano a preoccuparsi per il comportamento di Neymar. Il suo ritorno al Santos, che avrebbe dovuto segnare un nuovo inizio, si sta trasformando poco a poco in un fiasco mediatico. Il litigio con l'arbitro contro il Flamengo, le tensioni con Vojvoda e ora l'attacco alla stampa: tutto sembra indicare che si stia creando un divario tra il giocatore e l'ambiente che lo circonda.

    A 33 anni, Neymar rimane una figura imprescindibile del calcio brasiliano, ma la sua reputazione continua a sgretolarsi. Se il Santos dovesse retrocedere, la questione del suo futuro si porrà inevitabilmente. Per il momento, l'ex Barça sembra più preoccupato dai suoi dissidi con i media che dalla lotta per la permanenza in serie A.

