"Giornalista di me**a": Neymar esplode sui social mentre il Santos rischia la retrocessione

Nulla sembra riuscire a calmare Neymar dal momento del suo ritorno in Brasile. L'ex stella del PSG, ora al Santos, ha suscitato non a caso numerose polemiche anche nelle ultime settimane.
Tra i suoi gesti d'ira in campo e le sue reazioni esplosive fuori dal campo, il giocatore sembra attraversare un periodo delicato. Così come è delicato il momento della sua squadra, che sta continuando a lottare contro la retrocessione.
Questa volta, il brasiliano ha perso le staffe non in campo bensì su Instagram, rispondendo in maniera violenta a una notizia pubblicata da un media locale.