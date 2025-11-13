"Giornalista di me**a": Neymar esplode sui social mentre il Santos rischia la retrocessione

L'eterna saga Neymar ha conosciuto un nuovo episodio burrascoso. Dopo la sconfitta contro il Flamengo dello scorso weekend, l'attaccante brasiliano ha attirato ancora una volta l'attenzione per motivi extra-sportivi. Mercoledì, sotto un post Instagram di Globo Esporte, il giocatore ha reagito a una pubblicazione che evocava presunte scuse al proprio allenatore, Juan Pablo Vojvoda.

Invece di chiarire con calma la situazione, Neymar ha scelto l'attacco frontale. Nel commento ha scritto: "Un'altra bugia inventata da un giornalista di merda", accompagnata da emoji che ridono. Una reazione virulenta, tipica del giocatore, che ha immediatamente infiammato i social e provocato un'ondata di reazioni in Brasile.