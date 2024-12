Cosa ha detto Kylian Mbappé ai suoi genitori sul comportamento di Vinicius e Bellingham: "Sorpreso, ma in positivo"

Kylian Mbappé ha confidato ai suoi genitori il comportamento di Vinicius Junior nei suoi confronti nello spogliatoio.

Sbarcato al Real Madrid durante l'ultimo mercato estivo, Kylian Mbappé si trova in un nuovo mondo rispetto al Paris Saint-Germain dove ha trascorso gli ultimi sette anni. Se riceve un trattamento diverso alla Casa Blanca, il capitano della nazionale francese è comunque attento ai fatti e gesti di ciascuno dei suoi compagni di squadra al Real Madrid. Mbappé ha parlato di Bellingham e Vini ai suoi genitori.

Kylian Mbappé è stato il grande protagonista a Madrid in questi ultimi giorni. I suoi errori in alcune partite con i Blancos, e in particolare il rigore sbagliato in Champions League contro il Liverpool (sconfitta per 2-0), lo hanno messo sotto i riflettori in Spagna. Dal suo arrivo all'estate scorsa al Real Madrid, i commenti non si sono fermati, assicurando che avrebbe destabilizzato lo spogliatoio madridista. I detrattori del giocatore di Bondy hanno addirittura ipotizzato che avesse avuto attriti con Vinicius. Ma è il contrario, poiché il francese ha svelato di trovarsi bene con il brasiliano.

Secondo le informazioni di Defensa Central, Kylian Mbappé è felice nella squadra allenata da Carlo Ancelotti. Il capitano dei Bleus sarebbe addirittura sorpreso nel vedere quanto è stato ben accolto nello spogliatoio merengue dai suoi nuovi compagni di squadra. Infatti, il giocatore di 25 anni ha confessato ai suoi genitori che Vinicius e Bellingham lo hanno sorpreso "in positivo". Si sente come uno di loro, anche se è un novizio ed è con loro solo da poche settimane.