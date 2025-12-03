Scandalo al Lione: John Textor ha pagato una fortuna per giocatori mai realmente ingaggiati

Quando ha assunto il controllo dell'Olympique Lione, Michele Kang si aspettava di dover rimettere ordine. Tuttavia, non poteva immaginare l'entità delle zone d'ombra lasciate da John Textor. Le rivelazioni pubblicate da L'Équipe descrivono in dettaglio un sistema sconcertante, in cui l'ex patron dell'OL avrebbe organizzato diverse operazioni fittizie per ottenere finanziamenti rapidi.

Secondo queste informazioni, quattro giocatori del Botafogo - Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha e Jefferson Savarino - sarebbero stati "acquistati" dall'OL senza mai mettere piede a Décines. Nessun allenamento, nessuna convocazione, nessuna apparizione: niente. Sulla carta, invece, questi giocatori figuravano effettivamente come trasferiti.

Ancora più sorprendente è l'avventura di Thiago Almada, che ha giocato per diversi mesi con la maglia del Lione, anch'essa basata su un contratto mai convalidato dalla Ligue de Football Professionnel. Un dettaglio che, all'epoca, aveva spinto diversi club a sollevare delle riserve... e che queste nuove rivelazioni riportano al centro della scena.