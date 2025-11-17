L'accusa del ct della Nigeria Eric Chelle dopo l'eliminazione: "La Repubblica Democratica del Congo ci ha fatto un rito voodoo"

La serata che avrebbe dovuto qualificare la seconda nazionale africana agli spareggi intercontinentali ha preso una piega del tutto inaspettata. E non per quel che è accaduto a Rabat, in Marocco, sede della partita tra la Nigeria e la Repubblica Democratica del Congo.
Le due squadre hanno dato vita a una partita intensissima, conclusasi con la vittoria ai rigori del Congo e la clamorosa eliminazione dei nigeriani. Ma al di là del risultato sportivo, è stata una scena particolarmente polemica a rimanere impressa nella memoria.
Un furioso Eric Chelle, commissario tecnico della Nigeria, al fischio finale si è precipitato verso la panchina congolese prima di essere bloccato. E pochi minuti dopo ha accusato pubblicamente un membro dello staff avversario di un atto a dir poco sorprendente. Una dichiarazione che ha sconvolto il post-partita, riaccendendo il dibattito sulle ricorrenti tensioni in queste qualificazioni dall'atmosfera elettrica.