L'accusa del ct della Nigeria Eric Chelle dopo l'eliminazione: "La Repubblica Democratica del Congo ci ha fatto un rito voodoo"

La tensione non è diminuita dopo l'incontro. Ed è stato lo stesso Chelle a fornire una spiegazione sorprendente ai microfoni di ESPN, denunciando comportamenti occulti durante i fatidici rigori.

"Durante tutta la sessione di calci di rigore, il membro dello staff della Repubblica Democratica del Congo ci ha fatto un rito voodoo", ha detto Chelle in inglese, con il volto ancora segnato dall'eliminazione. E poi ha insistito: "Ogni volta, ogni volta, ogni volta... È per questo che ero un po' nervoso nei suoi confronti".

Invitato a precisare la scena, ha mimato un movimento oscillatorio con il braccio destro per illustrare ciò che afferma di aver osservato. "Qualcosa del genere... Non so se fosse acqua o roba simile", ha detto.

Queste parole hanno immediatamente fatto il giro dei social suscitando una valanga di reazioni, tra ironia, incomprensione e indignazione. La Repubblica Democratica del Congo, dal canto suo, non ha commentato le accuse, preferendo godersi la qualificazione per il turno successivo degli spareggi.