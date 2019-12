PSG - Navas déjà incontournable, Cavani en retrait : le carnet de notes à la mi-saison

Pour la rédaction de Goal, Keylor Navas et Kylian Mbappé sont les Parisiens les mieux notés à la mi-saison. Retrouvez les tops et les flops du PSG.

C'est l'heure des vacances pour les Parisiens, qui reprendront le chemin du Camp des Loges le 2 janvier 2020. Le moment aussi de faire un premier bilan à la mi-saison. Leader incontesté du Championnat de , le PSG s'est qualifié sans trembler pour les huitièmes de finale de la , face à Dortmund. Les hommes de Thomas Tuchel sont également toujours en course dans les deux coupes nationales. Un parcours qui se veut idéal pour une équipe portée par son dernier rempart, Keylor Navas, et l'international français Kylian Mbappé. Ce sont les deux principaux tops de notre carnet de notes.

Les gardiens

Keylor Navas : 9

On le savait très attendu. Pour l'instant, c'est une réussite. Arrivé en toute fin de mercato à la place d'Alphonse Areola, parti faire le chemin inverse au , Keylor Navas a parfaitement répondu présent. Auteur d'un match retour exceptionnel à Bernabéu, où il a enchaîné les arrêts de haute volée, le Costaricien s'est vite fait adopter par le public parisien qui se réjouit désormais de pouvoir compter sur un gardien rassurant et décisif.

Sergio Rico : 5

Lui aussi a été recruté en fin de mercato. Son rôle était clair d'entrée : être la doublure de Keylor Navas. Un statut qu'il a bien assumé jusqu'ici. Il a même pu débuter trois rencontres. La première à Brest en , la seconde en Ligue des champions contre . Et la dernière en au Mans. Bilan : trois victoires, un clean sheet et deux buts encaissés. Reste à savoir si le PSG va lever l'option d'achat puisqu'il est en fin de contrat à la fin de la saison.

Marcin Bulka (non noté)

Comme les deux autres, Marcin Bulka s'est engagé avec le PSG l'été dernier, en provenance de . En interne, on dit le plus grand bien du gardien n°3 parisien, qui n'a joué qu'un match pour le moment. C'était à Metz, le 30 août dernier. Un match remporté 2-0.

Garissone Innocent (non noté)

Aucun match joué avec l'équipe première, mais une prolongation de contrat jusqu'en 2023 signée au mois d'octobre.

Les défenseurs

Thiago Silva : 8,5

Les années passent, mais il reste performant. À 35 ans, Thiago Silva, le capitaine du PSG, a encore réalisé une grosse première partie de saison. Sans aucun doute, le taulier de la défense, protégé également par Thomas Tuchel qui n'hésite pas à le faire souffler de temps en temps. L'entraîneur allemand s'est clairement positionné pour prolonger "O Monstro", en fin de contrat à la fin de la saison. Ce dernier attend un signe de sa direction.

Presnel Kimpembe : 7

Après une saison 2018/19 délicate, le Champion du monde a remis les pendules à l'heure. Malgré une concurrence accrue avec l'arrivée d'Abdou Diallo, "Presko" a fait le boulot pour rester dans le onze de départ. Maintenant, il faudra être attentif en deuxième partie de saison car avec le passage au 4-4-2, Thomas Tuchel pourrait être tenté de redescendre Marquinhos en défense centrale. Ce qui pourrait lui coûter sa place.

Thilo Kehrer : 3,5

L'Allemand a vécu une première partie de saison difficile. Pas épargné par les blessures, il n'a pas réellement pu aider ses partenaires, ne disputant que cinq matches pour deux titularisations. De retour sur pieds, il tentera de faire mieux en 2020.

Thomas Meunier : 6

C'est très clairement le grand gagnant de la première partie de saison à droite. Alors qu'il entamait l'exercice en concurrence directe avec Colin Dagba et Thilo Kehrer, le latéral belge a été celui qui a été le plus fiable physiquement. Ce qui lui a permis de garder une place de titulaire en défense malgré un contrat qui se termine en juin prochain, et des rumeurs sur un éventuel départ l'été dernier. Plutôt performant dans l'ensemble.

Juan Bernat : 7

Pour le coup, l'ancien Bavarois n'a pas vraiment de problème avec la concurrence. Elle ne se bouscule pas derrière lui puisque Layvin Kurzawa peine toujours à retrouver ses sensations. Porté vers l'avant et solide défensivement, il a fait du Bernat. Dans la lignée de la saison passée.

Layvin Kurzawa : 4

On se demande vraiment où il est passé. Il peine à convaincre. Pourtant, à son meilleur niveau, Layvin Kurzawa reste un très bon latéral gauche. Mais peut-être n'aura-t-il pas l'occasion de le prouver au PSG. Car sa première partie de saison n'a pas convaincu les dirigeants dans l'optique d'une prolongation. Ils ont ouvert la porte à un départ cet hiver en cas d'offre satisfaisante. Il faudra donc suivre son actualité dans les prochaines semaines.

Abdou Diallo : 5,5

C'était l'une des recrues surprises du PSG l'été dernier. Arrivé en provenance de Dortmund, l'ancien Monégasque espérait se faire une place de titulaire, mais il devra encore patienter un petit peu. Car à gauche, Juan Bernat est incontournable. Et dans l'axe de la défense, Presnel Kimpembe a retrouvé beaucoup de confiance. Cependant, Abdou Diallo a été très utile par sa polyvalence. Une première partie de saison mitigée clôturée par une blessure à la cuisse.

Colin Dagba : 5

La saison n'a pas très bien commencé pour lui puisqu'il s'est blessé à l'Euro Espoirs avec l'équipe de France. Il a ensuite fallu rattraper son retard. Et depuis, il peine à bousculer la hiérarchie. Seulement dix matches disputés, dont huit en tant que titulaire toutes compétitions confondues pour l'espoir parisien, qui a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2024 en octobre dernier.

Mitchel Bakker (non noté)

On ne l'a pas encore vu avec l'équipe première. Trop tôt pour le juger.

Loïc Mbe Soh (non noté)

Son unique apparition cette saison aura été un véritable calvaire. Titularisé dans le couloir droit de la défense lors de la défaite contre Reims (0-2), la défenseur central de formation était passé totalement au travers. Il pourrait aller chercher du temps de jeu en prêt cet hiver.

Les milieux

Marquinhos : 8

Le Brésilien, papa pour la deuxième fois au début du mois de décembre, est bien l'une des valeurs sûres du . Régulièrement aligné devant la défense par Thomas Tuchel, il s'est révélé être un très bon milieu défensif. Une nouvelle corde à son arc même s'il faudra observer les choix du coach en deuxième partie de saison. L'entraîneur pourrait être tenté de le remettre à son poste de formation : en défense centrale.

Tanguy Kouassi : 6

Dans le viseur de , , Leipzig et , Tanguy Kouassi n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG. En revanche, il a montré de très bonnes choses lors de ses récentes apparitions. Son premier match de Ligue des champions, face à Galatasaray, en est l'illustration. Défenseur de formation, il avait performé au milieu de terrain. Un profil d'avenir et un enjeu majeur désormais pour le club de la capitale.

Marco Verratti : 7

On ne présente plus Marco Verratti. Pas toujours épargné par les blessures, il n'en reste pas moins un excellent milieu de terrain capable de changer le visage de son équipe. Il sera forcément attendu lors des gros rendez-vous de 2020.

Leandro Paredes : 5,5

Arrivé l'hiver dernier en provenance du pour 47 millions d'euros, Leandro Paredes a montré du mieux ces dernières semaines. Il est d'ailleurs passé tout près d'inscrire son premier but à Saint-Etienne. Tout n'est pas parfait, mais il y a des améliorations notables. Pas sûr toutefois que cela soit suffisant pour convaincre le board parisien de le conserver à tout prix. Le milieu de terrain, lui, aimerait rester à Paris.

Angel Di Maria : 8,5

Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. L'Argentin a encore été l'un des éléments les plus réguliers du PSG sur la première partie de saison. Thomas Tuchel continue de lui faire confiance, et il le lui rend bien. Déjà 10 buts et 11 passes décisives à son actif depuis le début de l'exercice 2019/20.

Pablo Sarabia : 6

Sa première partie de saison a été déroutante. Après avoir enchaîné de nombreux matches dès son arrivée, l'Espagnol a connu une période de trou. Il a dû rebondir, mais il a réagi de très belle manière en permettant à son équipe de revenir de Madrid avec un point inespéré le mois dernier. Sa polyvalence et son activité sur le terrain plaisent beaucoup à Thomas Tuchel qui devrait continuer à l'utiliser régulièrement comme joker d'ici la fin de la saison.

Ander Herrera : 6

On l'a moins vu sur le terrain depuis quelques semaines. La faute à une blessure. Mais avant cela, l'ancien Mancunien, arrivé libre l'été dernier, été bien entré dans la rotation au milieu de terrain. Malheureusement, il n'a joué que 6 matches de pour 5 titularisations pour l'instant.

Julian Draxler : 4,5

Il reste une énigme pour bon nombre d'observateurs. Avant même que la saison ne commence, Julian Draxler avait annoncé à l'AFP que les supporters verraient "la meilleure version de Draxler". Mais malgré quelques fulgurences, tout le monde reste un petit peu sur sa faim. Il ne s'est pas imposé comme un titulaire en puissance et n'a pas non plus montré qu'il était un "supersub". Il doit encore gagner en régularité. Et pour cela, il devra également éviter les blessures.

Idrissa Gueye : 6,5

Comment oublier son match au Parc des Princes face au Real Madrid ? Le milieu de terrain sénégalais, irrésistible au coeur du jeu, avait éteint les Madrilènes par ses courses incessantes. Il a ensuite connu quelques coups de moins bien, mais son bilan reste très positif. Une vraie belle recrue.

Adil Aouchiche (non noté)

Il est l'un des grands espoirs parisiens. Un enjeu pour le club, aussi, puisqu'il n'a toujours pas signé de contrat professionnel. Apparu pour la première fois en Ligue 1 à Metz (0-2), Adil Aouchiche est devenu le 30 août dernier le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à démarrer dans l'élite, à 17 ans et 46 jours. Un joueur d'avenir que de nombreux clubs européens suivent de près et qui pourrait bien nous éblouir dans les prochaines années.

Les attaquants

Kylian Mbappé : 9

On a un craint pour sa santé au cours des mois de septembre et octobre. Mais Kylian Mbappé, bien remis de ses blessures, est finalement reparti de plus belle. À la mi-saison, il compte déjà 18 buts en 19 matches. Un bilan tout à fait honorable pour l'attaquant de 21 ans, sixième du Ballon d'Or cette année. On retiendra notamment son entrée explosive à Bruges en Ligue des champions, fin octobre. Toujours aussi impressionnant.

Edinson Cavani : 4

Les derniers mois ont été compliqués pour Edinson Cavani. Le "Matador", blessé au pire moment, a vu son temps de jeu se réduire considérablement malgré l'appel des supporters. Aujourd'hui, il n'est que le remplaçant de Mauro Icardi. Kylian Mbappé lui est même parfois préféré à la pointe de l'attaque parisienne. Et alors que son contrat à Paris se termine en fin de saison, le meilleur buteur de l'histoire du club (196) pourrait bien faire banquette encore quelques temps.

Neymar Jr : 7

Depuis l'été dernier, et son faux-départ à Barcelone, Neymar a lancé son opération "reconquête". Copieusement sifflé pour son retour au Parc des Princes au mois de septembre, il a commencé à retourner la situation depuis, en marquant plusieurs buts importants. Dans l'enceinte parisienne, le désamour existe encore un petit peu chez certains fans. Mais le Brésilien, un temps stoppé par une nouvelle blessure, est sur la bonne voie. Jusqu'à quand ?

Eric Maxim Choupo-Moting : 5,5

Alors que le feuilleton Neymar animait l'été parisien, Eric Maxim Choupo-Moting en a profité pour s'illustrer en marquant rapidement trois buts en championnat. Avec la concurrence, et l'arrivée de Mauro Icardi, il a logiquement rétrogradé dans la hiérarchie. Mais il restera l'une des satisfactions du tout début de saison.

Mauro Icardi : 8

C'est la bonne pioche offensive du PSG. Arrivé sur le fil l'été dernier en prêt avec option d'achat alors qu'il évoluait à l' , l'Argentin s'est imposé à la pointe de l'attaque parisienne. Vrai renard des surfaces, il compte 14 buts en 18 matches avec le club de la capitale. Un serial-buteur, dont l'avenir va forcément agiter l'actualité parisienne en deuxième partie de saison puisque Paris devra débourser 70 millions d'euros s'il souhaite s'attacher ses services.