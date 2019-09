PSG - Neymar : "Si les fans veulent me siffler, c'est leur droit"

Après avoir inscrit le but de la victoire face à Strabsourg, Neymar a réagi en zone mixte sur le traitement qui lui a été réservé par ses supporters.

Neymar a connu ce samedi une soirée riche en émotions à l'occasion de son grand retour sur les terrains de . Aligné pour la première fois dans le onze parisien cette saison, le Brésilien a eu droit à un accueil houleux de la part des supporters, mais il a su y répondre de la meilleure des manières.

Conspué durant tout le match par les Ultras regroupés dans la Tribune d'Auteuil, Neymar a pu mesurer à quel point sa cote de popularité avait baissé. Et on l'a même senti perturbé durant une première période où il a multiplié les mauvais choix. C'était avant son coup de génie juste avant le gong : un retourné acrobatique victorieux qui offre la victoire à son équipe (1-0) .

Après son retour gagnant face à , #Neymar a assuré ne pas avoir été perturbé par la réaction hostile du Parc. Il s'est dit insensible par rapport à ce traitement, et pleinement concentré sur ce qu'il doit faire sur le terrain. #PSGRCSA pic.twitter.com/bYbYgKcTzl — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 14, 2019

Après ce geste magnifique et la fin du match, Neymar a pris le temps de s'arrêter devant les journalistes et faire part de ses sentiments. Et parmi ces sentiments, il y a l'indifférence vis-à-vis de la bronca qui lui a été réservée : " Pour moi c'était tranquille. Je sais ce qui s'est passé, je comprends que ce soit difficile pour eux (les supporters), a-t-il déclaré en zone mixte. S'ils veulent me siffler c'est leur droit. Mais à partir de maintenant je suis un joueur de Paris et je le répète il n'y a pas de problèmes. Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe, il ne faut pas se concentrer juste sur moi. Quand le public est derrière l'équipe, on est forts".

"Je n'ai pas besoin qu'on me soutienne, mais qu'on soutienne le PSG"

Relancé ensuite sur l'attitude du public du Parc à son égard, la star brésilienne a indiqué que ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à une telle animosité : "J'ai déjà été dans des stades hostiles, au et en France lors des matches à l'extérieur. C'est dommage. Et maintenant, je sais que je vais jouer tous les matches comme si j'étais à l'extérieur".

Enfin, à ceux qui s'interrogaient pour savoir si l'ancien Barcelonais allait manquer de motivation durant cette saison, l'intéressé a aussi préparé une réponse : "La page est tournée, et je vais tout donner sur le terrain. C'est mon travail et c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin qu'on me soutienne, mais qu'on soutienne le PSG". Le message est passé.

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Parc des Princes