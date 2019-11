Real-PSG (2-2) : Pablo Sarabia, ce héros inattendu

Peu utilisé par Thomas Tuchel ces derniers matches, Pablo Sarabia (27 ans) est sorti du bois mardi en signant le but de l'égalisation à Madrid (2-2).

Chez les bookmakers, la cote pour un but de Pablo Sarabia devait être élevée au coup d'envoi. Certains observateurs pensaient même qu'il serait en tribune avec le retour de Marco Verratti. Finalement, Leandro Paredes était le 19e homme, et Sarabia sur le banc. L'Espagnol est entré en jeu à la 76e minute. Le moment choisi par Thomas Tuchel pour remplacer Mauro Icardi et Angel Di Maria, pas vraiment dans leur assiette mardi au Bernabéu.

Un choix payant puisque le but de l'égalisation a été inscrit par Sarabia d'une frappe limpide dans la lucarne (2-2, 83e). Un but que l'attaquant polyvalent, passé par le [un match avec l'équipe première en 2010/11], n'a pas souhaité célébrer même s'il permet au PSG d'assurer la première place du groupe.

Un temps de jeu moins conséquent

Ce scénario un petit peu fou était difficile à écrire, d'autant que l'ancien Sévillan a vu son temps de jeu se réduire très nettement ces dernières semaines. Depuis un mois, il n'a été titulaire qu'une seule fois, à Brest (1-2) le 9 novembre, après avoir enchaîné les matches en début de saison.

Là, il sort du bois, dans une rencontre où on ne l'attendait pas. Alors, forcément, quand il a dû répondre aux questions des journalistes français et espagnols, Pablo Sarabia a pris son temps, sans pour autant mettre la lumière sur sa personne : "C'était un match très difficile. On a vu le rythme qu'a mis Madrid. On a eu du mal à sortir du pressing mais au final on a été efficace et on a obtenu le match nul. Si c'est mérité ? C'est difficile à dire. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, Madrid a eu beaucoup d'occasions mais c'est un point, et c'est toujours compliqué ici. On n'a jamais cessé d'y croire. C'est important pour le groupe, la réaction est très satisfaisante. On doit garder ça."

Recruté pour 18 millions d'euros hors bonus l'été dernier, Pablo Sarabia a été l'un des éléments déclencheurs de la réaction collective de son équipe. Le PSG, peu inspiré, avait au moins besoin de ça pour réagir et espérer ramener un résultat de Madrid. C'est chose faite. Un retour sur le devant de la scène aussi inattendu que soudain pour Sarabia, en proie à une rude concurrence maintenant, avec le retour des blessés dont Neymar.

