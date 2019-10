Bruges-PSG (0-5) : Mbappé, c'est fou !

Kylian Mbappé a signé un triplé et une passe décisive en moins d'une mi-temps, confirmant son retour en fanfare ce mardi à Bruges (0-5).

Il est bien de retour ! Déjà auteur d'une entrée fracassante vendredi à Nice (4-1), Kylian Mbappé a encore repoussé les limites de l'ordinaire ce mardi à Bruges. Il n'était pourtant pas titulaire au coup d'envoi, Thomas Tuchel préférant aligner Eric Maxim Coupo-Moting sur l'aile gauche. Mais une fois entré sur la pelouse, à la 52e, l'international français a lâché les chevaux pour offrir un succès net et sans bavure au PSG (0-5).

D'abord sur l'aile, puis dans l'axe après la sortie de Mauro Icardi (65e), Kylian Mbappé a fait des misères à la défense du Cercle Bruges, marquant son premier but à la 61e, soit 9 minutes après son entrée en jeu, avant de signer deux nouveaux buts ensuite (79e, 83e). La réponse d'un joueur, encore trop juste pour disputer tout un match, mais qui espérait quand même débuter la rencontre.

"Montrer que c'est difficile de se passer de moi"

"Je voulais débuter, je pensais que j'allais démarrer, confirmait-il au micro de RMC Sport. Le coach a choisi, j'ai dû accepter. Je voulais rentrer et montrer que c'est difficile de se passer de moi, même si les autres ont très bien joué. Je veux me bagarrer pour garder ma place et aider l'équipe au maximum. Le foot est une passion. J'adore jouer a foot, ça fait deux mois que je n'ai pas pu jouer un match de foot. C'était très douloureux, j'ai eu la chance de revenir. La gêne est partie, je remercie le staff médical, le doc, les kinés. Ils ont bien compris ma situation. (...) C'est terminé, tout est derrière moi."

Abdou Diallo : "Si vous aviez vu @KMbappe après Nice [à l'entraînement], c'était monstrueux. Il marquait, il marquait, il marquait... C'est Kylian quoi. Tout le monde doit être engagé et apporter sa pierre à l'édifice. Lui c'est un rocher qu'il nous apporte ce soir" #CLUPSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) October 22, 2019

Abdou Diallo ajoutait en zone mixte à propos de son partenaire : "Si vous l'aviez vu après Nice, c'était monstrueux. Il marquait, il marquait... C'est Kylian quoi. Tout le monde doit être engagé et appporter sa pierre à l'édifice. Lui c'est un rocher qu'il nous apporte ce soir."

Depuis septembre, Mbappé n'a foulé la pelouse que 104 minutes, signant déjà 4 buts et 3 passes décisives ! Un homme pressé, qui n'a décidément pas fini de nous épater. Il s'agit d'ailleurs de son premier triplé en . Mieux encore, il est le premier joueur à inscrire un triplé en tant que remplaçant en Champions League depuis Joseba Llorente en 2008. Onze années effacées des tablettes en l'espace d'une soirée. Plus qu'une étoile. Un cador.

Benjamin Quarez, au Stade Jan-Breydel de Bruges.