NxGn - PORTRAIT : Adil Aouchiche, l'étoile montante du PSG

Adil Aouchiche (17 ans) a été lancé dans le grand bain par Thomas Tuchel cette saison. Il est l'un des grands talents de la formation parisienne.

Il est l'un des grands espoirs du PSG. Un enjeu pour le club, aussi, puisqu'il n'a toujours pas signé de contrat professionnel. Apparu pour la première fois en Ligue 1 à Metz (0-2) , Adil Aouchiche est devenu le 30 août dernier le plus jeune joueur de l'histoire du à démarrer dans l'élite, à 17 ans et 46 jours. Les premiers pas d'un joueur pétri de qualités que Thomas Tuchel a fait grimper avec le groupe professionnel dès la préparation estivale.

Comme son compère Tanguy Kouassi, de la même génération (2002), le milieu de terrain s'entraîne depuis le début de saison avec les pros. Il profite des bienfaits d'une préparation réussie, comme il l'indiquait lui-même à Goal le mois dernier en marge d'un rassemblement avec l'équipe de U18 : "C'était une super expérience. Franchement, il n'y avait pas mieux. On a eu du temps de jeu et c'était super enrichissant pour nous." En mai déjà, il avait crevé l'écran en marquant 9 buts en 4 matches à l'Euro U17. L'apothéose d'une saison riche avec les U19 de Thiago Motta, qui a profité au sélectionneur Jean-Claude Giuntini.

Ce dernier décrit un "garçon toujours en mouvement, qui aime courir, sollicite beaucoup le ballon, et aime la prise de risque." Des qualités fortes que le jeune parisien a parfait tout au long de sa formation au PSG, et notamment en U15 sous les ordres de Saïd Aïgoun. "À ce moment-là, il sortait d'une saison difficile avec plusieurs blessures liées à sa croissance. Adil se demandait s'il allait enfin pouvoir s'exprimer, rappelle l'entraîneur, libre depuis son départ cet été. Mais au final, il a réalisé une grosse année. Il a marqué 29 buts alors qu'il était relayeur et qu'on avait des attaquants performants comme Arnaud Kalimuendo."

Un nouveau cap de passé en l'an dernier

Son sérieux aux entraînements a tout de suite permis sa progression. "Il a compris qu'il fallait avoir l'attitude d'un professionnel, reprend Saïd Aïgoun. C'est quelque chose qu'il avait déjà. On n'a pas dû le forcer car il a une éducation basée sur le respect, la simplicité et le travail, tout en ayant du caractère. On retrouve ça chez lui. Il respecte les consignes, il donne le meilleur de lui-même." Un bel équilibre entre l'envie de bien jouer, d'être altruiste et de faire gagner son équipe qui s'est confirmé au fil des années.

Plutôt joueur d'axe, Adil Aouchiche est aussi capable de jouer derrière l'attaquant ou sur un côté. Il a découvert la Youth League l'an dernier. Un autre accélérateur de carrière, puisqu'il a pu se confronter à des joueurs de plus de trois ans que lui. Thiago Motta lui a fait confiance et il a affiché de nets progrès tout au long de la saison. "L'année avec Thiago a été riche d'enseignements sur l'aspect tactique, les postes et les demandes du coach, confirme Laurent Huard, qui était son entraîneur lorsqu'il était surclassé en U17. Avec nous, il avait plutôt travaillé sur l'aspect collectif et concurrentiel. On avait fait en sorte qu'il aille chercher les choses, qu'il comprenne que tout n'est pas acquis. Et il n'y a pas eu de braquage ! Il a cherché à franchir ce palier malgré les difficultés et quelques passages sur le banc."

Un état d'esprit irréprochable d'une année sur l'autre, qui le mène aujourd'hui aux côtés de Neymar, Thiago Silva, Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti. Des grands joueurs dont il s'inspire chaque jour. "Il regarde beaucoup ses partenaires, il prend exemple sur eux. Il veut tout le temps être une demi-heure en avance à l'entraînement. Il essaye d'être ponctuel, de mettre toutes les chances de son côté pour y arriver, souffle son entourage. Mais il sait aussi qu'il a encore du travail à faire, physiquement et tactiquement." L'histoire d'un rêve que le jeune homme vit à fond. Tout en gardant les pieds sur terre.