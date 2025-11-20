Favoris CAN 2025 | Qui a le plus de chances de remporter la victoire finale ?

Nous analysons les prétendants, des favoris pour le titre aux têtes de série des phases de groupes.

La liste des principaux favoris pour la CAN 2025

En se basant sur la forme récente, la qualité de l'effectif, l'historique dans la compétition mais aussi les cotes de la CAN 2025 affichées par les bookmakers, nous avons établi une liste des nations favorites pour cette 35e édition du tournoi.

🇲🇦 Maroc

Le dernier sacre du Maroc à la CAN remonte à 1976, mais les "Lions de l'Atlas" traversent actuellement une période faste. Leur parcours historique jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 témoigne de leur dynamique actuelle. De plus, le Maroc est le pays hôte de cette édition 2025, un facteur qui pèse lourdement dans les pronostics pour le vainqueur de la CAN en leur faveur.

🇪🇬 Égypte

L'Égypte détient le record de victoires à la CAN avec sept titres, et a été finaliste en 2021. Si leur dernière victoire date de 2010, l'édition 2025 s'annonce prometteuse. Avec des joueurs de calibre comme Mohamed Salah, Omar Marmoush et Trezeguet, les "Pharaons" possèdent la qualité individuelle pour aller au bout. Ils seront, sans aucun doute, des prétendants sérieux

🇩🇿 Algérie

Il est vrai que l'Algérie a connu quelques contre-performances récemment, mais elle reste une nation majeure. Son effectif présente un équilibre parfait entre expérience et jeunesse. Des joueurs comme Riyad Mahrez, meilleur passeur de la Saudi Pro League la saison passée, et Islam Slimani apportent un savoir-faire souvent sous-estimé. Mohamed Amoura est également un talent à surveiller de près.

🇸🇳 Sénégal

Vainqueur de la CAN 2021, le Sénégal fait toujours partie du cercle des élites. Cette nation ne reçoit pas assez de crédit pour l'équilibre de son effectif. En défense, ils peuvent compter sur Édouard Mendy et Koulibaly ; au milieu, on retrouve Pape Matar Sarr et Lamine Camara ; tandis que l'attaque est animée par Sadio Mané et Nicolas Jackson. C'est une équipe conçue pour la compétition.

🇳🇬 Nigeria

Le Nigeria a le potentiel pour aller très loin dans les tournois internationaux, comme l'a prouvé sa place de finaliste en 2023 (défaite contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire). Les "Super Eagles" ont tous les atouts pour rééditer cette performance en 2025. Si des joueurs comme Osimhen, Iwobi, Lookman, Chukwueze et d'autres parviennent à maintenir leur forme de club, le Nigeria sera un adversaire très dangereux.

Les favoris pour la qualification en tête de groupe de la CAN 2025

La CAN se compose de six groupes (A à F). Voici notre analyse des favoris de groupe, une information clé pour les parieurs.

Groupe A – Maroc

Ce groupe comprend le Maroc, le Mali, la Zambie et les Comores. Les favoris incontestables sont les hôtes, pour des raisons évidentes : l'avantage du terrain et, sur le papier, l'effectif le plus costaud. S'ils jouent à la hauteur des attentes, ils devraient terminer en tête du groupe.

Groupe B – Égypte

L'Égypte est la favorite d'un groupe qui compte l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Même si la qualification ne sera pas une promenade de santé, les "Pharaons" ont la qualité d'effectif pour s'imposer, à condition d'être en forme. L'Afrique du Sud, en particulier, sera un concurrent difficile compte tenu de sa dynamique lors du dernier tournoi. L'Égypte devrait néanmoins prendre la première place.

Groupe C – Nigeria

Le Nigeria part favori dans ce groupe, devant la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Les "Super Eagles" ont tout ce qu'il faut pour s'imposer : les joueurs, le staff, et si chacun évolue à son meilleur niveau, le Nigeria a un léger avantage. Cependant, on s'attend à une lutte serrée pour la première place avec la Tunisie.

Groupe D – Sénégal

Le Sénégal est en pole position pour finir devant la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Ils ont l'effectif pour réussir, surtout si des cadres comme Sadio Mané, Nicolas Jackson et Mendy sont en forme. L'équilibre de l'équipe à tous les postes ne laisse aucune place à la contre-performance.

Groupe E – Algérie

Toutes choses étant égales par ailleurs, l'Algérie est le favori pour remporter ce groupe, face au Burkina Faso, à la Guinée Équatoriale et au Soudan. Les "Fennecs" disposent de l'expérience et de la jeunesse nécessaires. S'ils sont proches de leur niveau de jeu optimal, ils devraient s'assurer la première place sans difficulté majeure.

Groupe F – Côte d'Ivoire

Ce groupe pourrait se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, malgré la présence du Gabon et du Mozambique. Cependant, les "Éléphants" devraient s'en sortir en tête. Ils sont les champions en titre et, s'ils conservent la dynamique victorieuse du dernier tournoi, le spectacle sera au rendez-vous.

Les meilleurs buteurs potentiels de la CAN 2025

La course au "Soulier d'Or" de la CAN sera disputée, sachant que le meilleur buteur doit généralement atteindre ou dépasser les quatre buts. Voici les principaux favoris pour le titre de meilleur buteur :

Victor Osimhen (Nigeria)

Osimhen est un attaquant clinique qui concrétise ses occasions. Il évolue à Galatasaray et a été déterminant la saison passée. S'il arrive en pleine possession de ses moyens, il sera un candidat très sérieux à cette distinction individuelle.

Mohamed Salah (Égypte)

Salah est l'un des meilleurs joueurs de Premier League et il répond toujours présent avec sa sélection. De plus, il est souvent le tireur attitré des penalties de l'équipe. Tous ces facteurs le placent en position de force pour le titre de meilleur buteur.

Sébastien Haller (Côte d'Ivoire)

Si la Côte d'Ivoire va loin dans la compétition, elle aura besoin des buts de Sébastien Haller. Il a marqué le but de la victoire lors de la finale de la CAN 2023 et sera un joueur clé pour les "Éléphants" dans ce tournoi. Ses performances devraient se traduire par un bon total de buts.

FAQ sur les favoris de la CAN 2025

Qui est le grand favori pour remporter la CAN ?

Le Maroc est le grand favori. C'est en partie dû au fait qu'ils sont les hôtes, mais aussi parce que leur effectif est solide et très compétitif, les plaçant en tête des pronostics.

Qui est le favori du Groupe B ?

L'Égypte est favorite pour gagner le Groupe B, face à l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Les "Pharaons" ont la force de l'effectif et la dynamique pour y parvenir.

Une équipe outsider peut-elle gagner la CAN ?

Oui, une équipe outsider peut gagner, car rien n'est impossible en football. À cet égard, nous n'excluons pas des équipes comme l'Afrique du Sud ou le Burkina Faso de créer la surprise.

