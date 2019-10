OFFICIEL - Colin Dagba prolonge au PSG

Le jeune latéral droit du PSG, Colin Dagba (21 ans), a prolongé son contrat d'une saison au sein du club parisien.

Convoité par plusieurs grands clubs européen, notamment en où le le surveille depuis plusieurs mois, Colin Dagba a enfin prolongé au PSG.

Un bail qui le liera pour une saison supplémentaire, avec une substantielle revalorisation salariale (selon l'Equipe et RMC), au . Le joueur de 21 ans est désormais lié au club francilien jusqu'en juin 2024.



"C’est une grande fierté de prolonger ici au Paris Saint-Germain qui est un très grand club. J’en suis très fier et très content parce que ça apporte du bonheur à tout mon entourage, surtout à ma famille. J’espère que ce n’est qu’une étape dans ma carrière au Paris Saint-Germain, je suis très heureux et j’espère continuer le plus longtemps possible ici", a confié Colin Dagba dans la foulée de sa signature, dans des propos publiés par le site officiel du club francilien.

Pour rappel, Colin Dagba est actuellement convalescent après une blessure à une cuisse contractée face à (1-0, le 14 septembre).

Un retour est évoqué pour le déplacement à Nice, le vendredi 18 octobre prochain, selon RMC.