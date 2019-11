PSG - Thiago Silva : "Je serai Parisien à vie"

Dans un long entretien accordé à France Football, le capitaine du PSG a fait part de son amour pour le club, affirmant même se sentir Français.

Arrivé au en 2012 en provenance de l' et avec l'étiquette de meilleur défenseur axial du monde, Thiago Silva a depuis marqué l'histoire du club francilien. Capitaine emblématique et toujours très performant malgré ses 35 printemps, le Brésilien fait office de valeur sûre dans l'effectif de Thomas Tuchel. Pourtant, force est de constater que le défenseur n'est pas sûr de poursuivre dans la capitale française, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat.

Et alors que celui-ci arrivera à son terme en juin prochain, Thiago Silva a confié son désir de prolonger et donc de poursuivre l'aventure avec le PSG dans un long entretien à paraître dans les colonnes du média Football. "C'est ma volonté (...) On va en discuter prochainement (...) L'idée est de rester au PSG et continuer à faire grandir le club. Les huit ans que je viens de passer peuvent peser dans la balance. Je pense avoir participé au développement du club", a confié l'ancien milanais.

"Je suis brésilien, né à Rio de Janeiro, mais ma deuxième maison, c'est Paris"

Il faut dire que l'amour de Thiago Silva pour Paris ne s'arrête pas au football, comme il l'a déclaré non sans une certaine fierté au cours de cet entretien. "Aujourd'hui, après huit ans ici, avec le passeport en poche, je me sens français. J'en suis fier. Paris, ce n'est pas une parenthèse. C'est une partie de ma vie (...) Paris est dans mon histoire. Personne ne pourra me l'enlever. Je me sens français, au-delà du passeport. Aujourd'hui, je suis brésilien, né à Rio de Janeiro, mais ma deuxième maison, c'est Paris. Personne ne pourra modifier ça. Je serai parisien à vie", a ajouté celui qui compte pas moins de six titres de Champion de France avec le PSG.

Entre cette déclaration d'amour et les mots forts d'un autre défenseur du club en la personne de Marquinhos, force est de constater que si les rumeurs et autres polémiques liées à l'aventure de Neymar en France vont bon train, certains Brésiliens du PSG, eux, semblent très épanouis dans la capitale.